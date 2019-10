Formalizan inicio del programa Cero Aulas de Cartón en 12 municipios

Los Mochis, Sinaloa.- Con una inversión de 2.6 millones de pesos, el Gobierno del Estado inició este viernes la construcción de la Escuela Primaria Amado Nervo en la Ampliación Ejidal, en el municipio de Choix.

Con esta obra arranca oficialmente el programa Cero Aulas de Cartón, que emprendió el gobernador Quirino Ordaz Coppel en todo el estado.

Los niños beneficiados son de la comunidad indígena La Culebra, que se desplazaron a la cabecera municipal de Choix.

Especificaciones

Este plantel consiste en la construcción de un módulo de tres aulas y servicios sanitarios.

La estructura será de 6x8 metros con muros de tabique común aplanado a ambas caras, losa de dos aguas, colocación de vitropiso así como impermeabilizante color terracota, además de dotar de mobiliario y equipamiento.

Desde el 2017 a la fecha se han atendido 18 planteles, en beneficio de casi 3 mil alumnos, con una inversión de 17 millones de pesos.

Se han construido un total de 47 aulas y 16 servicios de sanitarios más 8 direcciones, con una inversión de 36.2 millones de pesos.

Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (lsife), comentó que este programa inicia simultáneamente en 12 de los 18 municipios de la entidad con la construcción de un total de 71 módulos educativos. “La meta se cumplirá en este diciembre para que en Sinaloa no haya ninguna escuela de cartón. Ahorita se va a iniciar en una comunidad indígena, de gente que ha sido desplazada y que vive hoy en la cabecera municipal de Choix y que tiene más de ocho años luchando por tener esa primaria para sus hijos”, señaló.

Agradecimiento

Omar Gill Santini, alcalde del alteño municipio, comentó que la gestión para esta escuela fue rápida, pues agregó que al momento de plantear esta necesidad, las autoridades estatales accedieron a construir estas aulas.

“Esta era una demanda de ocho años. Lo planteé el miércoles y para el viernes ya tenía el título de propiedad del terreno, y cuando lo presento me dijeron que había que venir a hacerla y aquí estamos”, enfatizó.

Compromiso

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, se comprometió a seguir apostando a obras que mejoren la educación y sostuvo que este programa sin duda es un aliciente que permitirá que los niños tengan un espacio digno para estudiar.

“Las condiciones en las que estos niños tomaban clases era deplorable, por eso es que arrancamos este programa de apoyo precisamente para eliminar las escuelas en malas condiciones, pero sobre todo las aulas de láminas y cartón, que ya no existan en Sinaloa. Estamos dando un cambio total a las escuelas, que ya no estén en escuelas deplorables, que muchas ya no lo están, pero sobre todo es un acto de justicia. El amor se traduce en nómina y hay que meterle dinero”.

Gobernador:

“No hay municipio referido”

“No, a mí me gusta todo Sinaloa. Dije que no iba a haber municipios por encima de otros y ya ha quedado acreditado, no hay municipios preferidos. Todos somos uno: Puro Sinaloa”, respondió el gobernador Quirino Ordaz Coppel al preguntarle sobre la declaración que hiciera el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en Cabildo, cuando hizo alusión a que al mandatario estatal le gustaba más ir a El Fuerte “por obvias razones”.

El gobernador comentó que aunque ya fue autorizado la solicitud de préstamo de 40 millones de pesos para supuestamente atender los socavones, dijo que en realidad desconoce si el cien por ciento de los recursos serán destinados para este tema, pues, agregó, hasta el día de hoy, Chapman Moreno sigue sin darle el estudio de este problema que le solicitó luego de la tragedia del joven que murió aplastado por el camión que cayó en un socavón.

Ayer precisamente, el alcalde Chapman declaró que hoy entregará el estudio a Ordaz Coppel.