Fortenses bloquean carretera; piden se les restablezca el servicio de agua

El Fuerte, Sinaloa.- Por más de seis días habitantes de la cabecera municipal de El Fuerte no cuentan con el servicio de agua potable y las autoridades no han podido resolverles este problema; esto generó que decenas de vecinos decidieran tomar acciones más radicales bloqueando la entrada a este asentamiento.

A temprana hora, los manifestantes tuvieron un acalorado encuentro con el secretario del Ayuntamiento, Luis Miguel González Valle a quien le exigieron una respuesta definitiva y pronta quien dentro de explicación estuvo el anunciar que el gerente general de la Japaf, Javier Solís se encontraba en las oficinas de la CFE tratando de efectuar un convenio de pago y así se pudiera restablecer el servicio de energía eléctrica en la planta potabilizadora.

Cabe mencionar que el corte del suministro de agua se dio debido a una deuda, según el funcionario municipal, asciende a 10 millones de pesos aproximadamente, por lo cual, la paraestatal decidió limitar el servicio de manera definitiva en tanto no se realice el pago, dejando sin agua a miles de familias del alteño municipio.

Ante esta situación, el pasado martes por la tarde se decidió instalar un generador de luz para poder dotar de un poco de agua pero eso fue insuficiente casi nulo.

“Todo el periodo de la pandemia no se captó el pago del recibo de agua y eso nos vino originando un déficit que de por sí ya venía arrastrando la junta y eso viene y nos explota en esta situación en este momento. Se está trabajando en una propuesta de convenio que nosotros no elaboramos, es la misma CFE, su departamento jurídico, una vez que lo tenga elaborado se lo hará llegar a la junta para la firma y en ese momento lo podemos hacer público, ahorita no podemos porque no lo tenemos, cuando se firme se podrá restablecer el servicio y así volver a suministrar el servicio de agua, sólo les pedimos un poco de tiempo en lo que se efectúa el convenio del que estamos hablando”, explicó el funcionario.

Sin embargo, está respuesta no dejó satisfecho a los fortenses quienes decidieron trasladarse al arco principal de la cabecera y bloquear de manera completa el acceso.

“Para qué le mienten a la gente, no se ha resuelto el problema de agua, a quién le llegó, no sean gachos con la gente, no nos echan mentiras porque eso nos molesta más, la realidad es que con los generadores que hay no llenan ni la pila del museo mucho menos dan agua a todos, por eso ahorita nos vemos en el arco, vamos a cerrar el pase porque aquí nomás no nos hacen caso”, dijo uno de los manifestantes.

En ese momento, los manifestantes se trasladaron al arco principal de la cabecera en donde por varias horas impidieron el paso a automóviles con el objetivo de hacer presión a las autoridades municipales.

En el lugar, los vecinos de este municipio nuevamente alzaron la voz argumentando que la situación es insoportable por lo que exigieron a las autoridades atender el problema de manera inmediata.