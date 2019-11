Francisco Bribiesca deleita a universitarios de UAIM Choix

Choix, Sinaloa. Ante un público conformado por estudiantes y administrativos de la Universidad Autónoma Indígena de México, en la Unidad Choix, cerrando su gira mundial 2019 titulada “A través del tiempo”, se presentó Francisco Bribiesca, considerado por los musicólogos como uno de los diez mejores concertistas de guitarra clásica.

Originario de Culiacán, Sinaloa, egresado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Licenciado Instrumentista con Especialidad en Guitarra, Francisco Bribiesca, en ameno evento deleitó con sus magistrales melodías a los jóvenes universitarios del alteño municipio, con la intención de mostrarles un poco de su talento, del arte con el cual ha recorrido el mundo.

Bribiesca agradeció y reconoció las autoridades de la UAIM por darse la oportunidad de hacer llegar este tipo actividades a sus estudiantes, a quienes exhortó a superarse día a día y que no se pongan límites en el camino de su preparación, contándoles su experiencia para motivarlos. “Salir adelante en mi carrera no fue sencillo. Nunca tuve un padrino que me impulsara, tuve que hacerlo con méritos propios; tocar muchas puertas hasta que finalmente las personas reconocieron mi talento.”

Considerado por The Washington Post como “uno de los guitarristas más importantes, el multipremiadoartista es de los intérpretes mexicanos de música de concierto con mayor actividad como concertista dentro y fuera de su país.

Contando con 19 años de carrera profesional, más de 1600 conciertos en los principales escenarios de México y del mundo, virtuoso de la guitarra clásica, ha tenido destacadas participaciones como solista acompañado por 31 Orquestas entre ellas la OSSLA, la Orquesta de Cámara de Mérida, del Estado de México; así como sus más de 17 giras mundiales con presentaciones en grandes auditorios como en el Palacio de Bellas Artes de México, el Teatro Degollado de Guadalajara, TheJin Fan Hall en Beijing, Orquesta de Cámara de Sydney, The Royal Thai NavyOrchestra de Tailandia y The Kennedy Center en Washington, entre otras más.