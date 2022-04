Francisco se siente satisfecho con su labor: es carrocero y pintor desde hace más de 25 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace más de 25 años, Francisco Enríquez se ha dedicado al oficio de carrocero y pintor en Los Mochis, trabajo que afortunadamente le ha dado para mantener a su familia, motivo por el cual se siente satisfecho y agradecido.

Don Francisco dijo ser originario de la ciudad de Obregón, Sonora; no obstante, toda su vida ha vivido en esta ciudad de Los Mochis.

Precisó que el oficio de carrocero lo aprendió de un familiar, pues lo puso en contacto con algunos amigos que tenía talleres de carrocería, aprendió el oficio y por muchos años laboró en diferentes negocios de ese giro por casi 20 años.

“Hace unos cuanto años me independicé, decidí que ya era tiempo de ser mi propio patrón e inicié junto con mi hijo este pequeño taller, el cual va saliendo poco a poco, pues lo abrimos poco antes de la pandemia y fue cuando ese problema se cruzó y nos fue mal”, resaltó.

No hay apoyo económico

Don Francisco precisó que no cuenta con ningún tipo de apoyo económico del gobierno federal, por lo que sus ingresos dependen al 100 por ciento de su trabajo.

“Aquí estamos en la quinta pregunta, es decir, si hoy tendremos para comer, debido a que el trabajo está muy escaso, pues en este tipo de taller es por rachas: de repente nos cae mucho trabajo y en ocasiones no hay nada”, precisó.

Francisco señaló que como ya sabe cuáles son los meses más complicados, tiene que tener un ahorro para hacerle frente a los días que no hay trabajo, solamente se va gastando lo necesario y lo más esencial.

“Un ejemplo claro fue hace dos años cuando inició la pandemia, ahí estuve como tres meses sin ingresos económicos, esa fue una dura etapa, por ello somos más cuidadosos en los gastos”, señaló.

Satisfecho

Don Francisco precisó que un trabajo de carrocería y pintura puede tardar entre 20 y 30 días; no obstante, aclaró que depende mucho del trabajo que se le realice a los vehículos que repare.

“Yo trabajo en este oficio porque no estudié, pero no me arrepiento ya que es un oficio noble y honrado en donde uno se siente satisfecho cuando a los clientes les gusta cómo quedó el trabajo”, subrayó.