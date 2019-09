Frente Nacional por la Familia exige respetar la vida en cualquier etapa y circunstancia

Los Mochis, Sinaloa.- El Frente Nacional por la Familia, al que se han adherido más de mil instituciones de la sociedad civil organizada, informó que el día 21 de septiembre se realizarán marchas simultáneas en más de 30 ciudades del país en las que se solicitará a los poderes legislativos locales y federal que ante la pluralidad de ideas y el disenso, no escojan la opción de la persecución y de la censura; que defiendan con valentía la libertad religiosa y de conciencia, lo que marca un verdadero progreso para México.

"Que piensen y legislen en el futuro, en lo que realmente hace fuerte a los mexicanos; que no busquen salidas falsas que solo propagan la cultura del individualismo, de la indiferencia y de la irresponsabilidad", manifestó Sofía Miranda, integrante de este movimiento.

Agregó que los legisladores deben construir alternativas de apoyo que salven la vida de la mujer y la de su bebé por nacer.

"Que frenen la doble violencia contra las mujeres, si ya sufrieron una violación no les ofrezcan puertas falsas como el aborto, dejándolas en un severo y total abandono".

Asimismo, este frente exhorta que ante el reclamo de la diversidad sexual, no se empeñen en destruir la institución familiar; legislen defendiendo los derechos humanos fundamentales de todas las personas, sin negar los derechos de los niños, ni menoscabar la institución matrimonial.

"Los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos; incluyendo la correspondiente al desarrollo de las aptitudes intelectuales, morales y religiosas, la educación sexual, las actitudes y virtudes.”

El frente manifiesta que con las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ministro Arturo Zaldívar, quien avaló la NOM 046-SSA2-2005, norma mexicana que impulsa el aborto en niñas a partir de los 12 años, deja impunes a violadores que abusan de las mujeres en México.

"Sin respeto a la vida no habrá paz, sin cuidado a la familia no habrá desarrollo, sin paz ni desarrollo México no tiene un futuro digno. Por lo tanto, para que nuestro país tenga fuerza de futuro, se requiere respetar la vida de todos los mexicanos en cualquier etapa y circunstancia, sin discriminación, así como proteger a la familia", dijo Sofía Miranda.

En Los Mochis, la marcha iniciará a partir de las 20:00 horas frente a Country Club y terminará en la Plazuela 27 de Septiembre, donde a las 18:00 horas se realizará un festival familiar ambientado por mariachi Los Caporales, academia de baile La Dance, el Grupo Folklórico Colima y grupo juvenil pop Cuatro Cuartos.