"Fue difícil abrirme camino en el mundo empresarial": Elina Benítez Ibarra

Los Mochis, Sinaloa.- “Yo no estoy plenamente convencida de que la mujer deba exigir, luchar por un lugar por el hecho de ser mujer, y tampoco que por eso nos toque una cuota del 50 por ciento; en cambio, sí porque sea reconocido nuestro esfuerzo y capacidad para alcanzar una meta o escalar un peldaño”.

Esta es la filosofía empresarial y de vida de Cleofas Elina Benítez Ibarra, una mujer que se ha ido abriendo camino en la industria alimentaria y quien pasó de ofrecer sus productos en una mesa de un metro por un metro en su casa hace 35 años, a contar hoy día con dos escuelas de cocina, tres tiendas de alimentos y utensilios culinarios y un café restaurante distribuidos en las ciudades de Los Mochis y Culiacán, Sinaloa.

¿Qué tan fácil o difícil fue abrirse camino en el mundo empresarial siendo mujer?

Leer más: Maestros de las prepas Felipe Bachomo de El Fuerte, y Rafael Ramírez de Culiacán temen cierre de estas instituciones

Para mí fue difícil. En mis inicios hubo ocasiones en los que clientes desconfiaban si iba a cumplir con un pedido; tampoco fue fácil entrar en las cámaras empresariales dominadas por el género masculino y me tocó romper tabúes en torno al hecho de si “mi esposo me permitía trabajar”. Sin embargo, con el paso del tiempo y con disciplina, esta situación se fue transformando en confianza de hombres y mujeres hacia mi persona.

En esa época usted ya estaba casada y con hijos. ¿Cómo fue compaginar ambos roles?

Por fortuna, siempre conté con el respaldo de mi esposo, Ramón López Bátiz, quien ha sido mi contador desde un principio. Estaba tranquila porque, después de llegar de su trabajo en Guasave, él se dedicaba a la empresa familiar. Mis hijos también participaban y les pagaba por el empaquetado de productos que hacían. No les daba dinero por limpiar o lavar la loza, porque eso era parte de nuestras actividades en casa, pero sí por el trabajo que hacían para el negocio.

¿Cuál es el papel de la mujer en el sector empresarial?

Es competitivo. Muchas de las veces nos encontramos con que la mayoría de las personas que están al frente de las empresas son hombres, y nuestro papel es tocar puertas y hacer que nuestro trabajo brille a veces aún más que el de los hombres para poder ser reconocidas.

Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿se batalla para entrar al mundo de los negocios?

Sí. En un mundo de hombres, la mujer siempre va a encontrar más dificultades para seguir adelante, pero yo no estoy de acuerdo en que nos deban de dar o que debamos exigir lugares por el hecho de ser mujeres. Muchas veces peleamos, luchamos por que nos toque una cuota del 50 por ciento, y yo no estoy plenamente de acuerdo con esta lucha, con que deba de ser por este camino. Mi lucha es por que me sea reconocido mi esfuerzo, mi capacidad, y no nada más el mío, sino el de cualquier individuo, sea hombre o sea mujer, porque podrá haber hombres con mayor capacidad que las mujeres o viceversa, mujeres con mayor capacidad que los hombres. Mi lucha es que se me reconozca mi capacidad sin distinguir el sexo.

Hay mujeres que, como usted hace 35 años, tienen la inquietud del emprendimiento, ¿qué les recomienda?

Que se acerquen a las cámaras Canacintra, Coparmex, Canaco, que aprovechen la experiencia de quienes ya han recorrido estos caminos para que los guíen con buen rumbo en sus proyectos personales. Pero no solo mujeres, sino también hombres y jóvenes que tengan un proyecto que impulsar. Desde la titularidad de la Comisión de Mujeres Industriales de Canacintra, delegación Los Mochis, que recién asumí, veremos principalmente a las mujeres, pero también capacidades y deseos de trabajar de hombres y jóvenes que acudan.

¿Quiénes más conforman la comisión?

En Educación y Vinculación con Universidades se encuentra Aurora Alcántar Castro; y en la de Jóvenes Industriales, Ana Paula Ahumada López. Eso es muy bueno porque se conjuntará la experiencia que me han aportado estos 35 años en el ramo industrial con la juventud y la tecnología, en beneficio de la región y desde una plataforma tan importante y un respaldo establecido como es Canacintra.

¿Algún consejo para los emprendedores, para quienes ya estén dentro en alguna actividad de compraventa?

Recomiendo que estén atentos y dentro de la legalidad, porque el estar dentro de la legalidad es una forma, desde nuestra trinchera, de combatir la corrupción. No hay manera que te dañen a través del fisco. Otro consejo: no fíen. Mi primer negocio fue una tienda de ropa, me iba bien, pero llegó un momento en el que mis clientes no pagaron sus deudas, porque yo fiaba, y terminé por cerrar. Perdí mi negocio, a mis clientes entre amigos y familiares, y mi dinero. No fíen si no hay bases bien establecidas.

Leer más: Abogada: No les interesa resolver demanda de acoso contra policías de Ahome

EL PERFIL

Elina Benítez

Titular de Mujeres Industriales

*Nombre completo: Cleofas Elina Benítez Ibarra.

*Fecha y lugar de nacimiento: 25 de septiembre de 1948, en Los Mochis, Sinaloa.

*Trayectoria: Hace 35 años comenzó en la venta de productos alimenticios en una mesa, y hoy cuenta con tiendas en el sector alimentario, escuelas de cocina y café restaurante. Ha llevado el sabor de México a lugares como Kuwait y ha recibido múltiples premios a su constancia y éxito empresarial.