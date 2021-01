Fue una irresponsabilidad del PRI generar aglomeraciones en Ahome: Ariel Aguilar

Los Mochis, Sinaloa.- Fue una verdadera irresponsabilidad de parte de la dirigencia del PRI el incitar o permitir esa aglomeración de personas durante el registro de Marcos Osuna como precandidato a la alcaldía de Ahome, por dicho partido, consideró Ariel Aguilar.

El dirigente del PAN en Ahome señaló que bajo ninguna circunstancias hay justificación para un evento masivo, tomando en cuenta que el municipio está en rojo en cuanto a los casos positivos de Covid.

“Es una falta de responsabilidad el no haber cuidado los eventos públicos y lo peor del caso que haya sido por un evento político que se ponga en riesgo a los ciudadanos, es una falta de responsabilidad, hay que decirlo, tiene que haber una medida más fuerte de la autoridad administrativa en la materia que es Protección Civil y la Dirección de Salud Municipal”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los partidos políticos a que recerden que lo más importante por encima de su pretensión personal y por encima del apetito político que cualquiera tenga, lo que se tiene que cuidar es el tema de la salud.

“Tenemos que atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud, no podemos ni debemos de arriesgar a la gente por un evento político, que quepa la responsabilidad, la prudencia porque si no nos vamos a estar lamentando después. Es lamentable lo que pasó y las autoridades en la materia deben de tomar cartas en el asunto en lo inmediato”.

Por último, aseguró que de manera personal y con responsabilidad tomó la decisión de que a su registro no acudirán más de 20 personas a fin de evitar aglomeraciones que pudieran convertirse en riesgo de contagio.

“A mi registro se van a convocar a no más de 20 personas, va a ser muy limitado, por lo mismo no va a haber aglomeraciones, no va a haber aquel jolgorio que otra veces hacíamos, en este momento no se puede y te digo, máximo 20 personas que somos el número de integrantes del Comité Directivo Municipal que somos los que vamos a estar en el registro solamente”, precisó