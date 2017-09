“Fuego amigo” los ataques a alcalde ahomense

Los Mochis, Sinaloa.- Los ataques que el alcalde Álvaro Ruelas Echave está recibiendo a través de mensajes de texto vía telefónica, se trata de un fuego amigo entre integrantes del mismo partido político, el PRI, declaró Yoshio Vargas Estrada.

El regidor panista señaló que esta guerra sucia sin duda es de cara al proceso electoral del 2018, y como en esta ocasión, ya ha sido utilizado en otras ocasiones.

Incluso, indicó que los del mismo PRI lo han hecho en contra de sus adversarios, pero en esta ocasión, el hecho está tocando al mandatario municipal ahomense.

El militante del Partido Acción Nacional, deslindó al blanquiazul de estas acusaciones en contra de Ruelas Echave; sin embargo, se dijo contento porque demuestra que el tricolor está dividido.

Agregó que actualmente trabajan de manera directa con la gente, recopilando y haciendo gestiones.

“No estamos metidos ahorita en eso, no estamos inmersos en un tema político, sino de trabajo desde la regiduría. Nosotros no tenemos esa calentura ahorita, pero sí, el que no quiera ver espantos que no salga de noche”.