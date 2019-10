Fuerzan a sindicalizados a cumplir su horario

Los Mochis, Sinaloa.- Lo que por muchas administraciones les fue permitido ya terminó: los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Ahome deberán ahora cumplir forzosamente con su horario laboral de ocho horas.

Daniel Moreno, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome declaró que esto les fue notificado hace algunos días, generando incertidumbre entre los trabajadores.

Buscan solución

“Estamos en busca de una solución para que los trabajadores no salgan hasta las 4:00. En el contrato tenemos media hora para salir a descansar o a ingerir alimentos. Estamos buscando esa media que no sea a las cuatro, que sea a las 3:30 la salida”, señaló.

Explicó que esta medida de exigencia de cumplimiento del horario no es en todas las dependencias, pues solamente había algunos cambios en puestos administrativos, aunque dijo que en caso de que no llegar a un acuerdo buscarían interponer recursos basados en términos jurídicos.

La verdad que hemos estado buscando en la Ley Federal del Trabajo cómo podemos entrarle, de modo que el Ayuntamiento no pierda y tampoco el trabajador”, abundó.

Justificación

Por su parte, Ana Ayala Leyva, tesorera municipal, comentó que era costumbre el no cumplir con el horario de trabajo. Incluso había algunos casos en los que no sólo les faltaba media hora, sino una hora de la jornada laboral.

Esta situación, insistió, salió en una revisión hecha por la Auditoría Superior del Estado, quien pidió que se modificara esta práctica.

“Esto no significa el pago de una hora extra, sino que sólo se está cumpliendo con lo que debe de ser, pues reiteró que son 45 horas semanales contractuadas. Cuando un empleado sindical trabaja tiempo extra, se le cubre como tiempo extra, pero no, no hay tal hora extra más; ellos tienen contractuado 45 horas en su contrato vigente”, expresó.

VERSUS

¿Municipio tiene la intención de imponer horario?

Daniel Moreno, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. Foto: EL DEBATE

"Sindicalizados buscarán que se les reduzca media hora": Daniel Moreno, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento

“La verdad que hemos estado buscando en la Ley Federal del Trabajo cómo podemos entrarle, de modo que el Ayuntamiento no pierda y tampoco el trabajador. En otras administraciones los jefes de departamento en base a las necesidades recortaron las horas, pero ahora es otro gobierno y está ajustando los horarios por indicaciones de la Auditoría Superior del Estado, al menos así me lo comentó la tesorera, que la Auditoría le dice que si está pagando ocho horas por qué están checando siete horas y pues la verdad quiero pensar que sí es la Auditoría quien trae este tema porque a nosotros también nos observan allá como sindicato. Quiero pensar que así es; si no es así, pues tendríamos que buscar una solución como lo estamos haciendo.”

Ana Ayala Leyva, tesorera municipal del Ayuntamiento de Ahome. Foto: EL DEBATE

Deben cumplir con las 45 horas a la semana: Ana Ayala Leyva, tesorera municipal del Ayuntamiento de Ahome

“Ellos (sindicalizados) tienen su contrato con un establecimiento de 45 horas semanales. Se divide en jornadas de ocho horas de lunes a viernes y en cinco horas en sábado y domingo, otros cumplen de 7:00 a las 15:00 horas que son las jornadas de campo; independientemente de las necesidades de las áreas, por usos y costumbres cambiaban los horarios; algunas direcciones así decidían salir, se manejaban de 8:00 a las 15:00 horas, pero no cumplen así con el horario que establece la ley y que nos revisa la Auditoría, quienes nos dicen que debemos de cumplir. No hay tal hora extra más, ellos tienen 45 horas en su contrato vigente y ese es el que estamos buscando que se cumpla, no hay más en el tema.”