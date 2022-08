Fuga de amoniaco genera pánico en el puerto de Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La noche del martes, un incendio generado por una fuga de amoniaco en un barco carguero en el muelle de Pemex alarmó a los vecinos del puerto de Topolobampo, Ahome.

De acuerdo a información que se generó, es que esta nube de fuego que aunque fue menor, se produjo a raíz de una mala maniobra durante el cerrado de una de sus válvulas cuando descargaba fertilizantes; sin embargo, no representó un incidente mayor.

Información

Al respecto, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, mencionó que este hecho no pasó a mayores aunque si provocó temor al desconocer lo que realmente pasaba en la embarcación.

“Obviamente sí causó alarma, pero no así de decir que se puso en riesgo de que se incendiara, que fuera a explotar. Lo que pasa es que la gente tiene una idea hasta cierto punto magnificada del daño que pueda ocasionar. Ya lo hemos repetido muchas veces, eso no va a tronar, no es explosivo; por supuesto que una fuga puede ocasionar un daño, pero afortunadamente no pasó a mayores.”

Asimismo, explicó que según el reporte que se le dio es que fue una fuga de amoniaco, por lo que aprovechó para despejar la duda que existe en torno al establecimiento de la planta de fertilizantes de GPO.

“Los tanques que están de almacenamiento de combustible en Topolobampo de Pemex tienen más años de los que tengo yo y nunca ha pasado nada. Ahorita están unos tanques de combustible, de gasolina, de diésel, que tienen capacidad para almacenar 1.3 millones de barriles y tampoco tenemos es ese problema. Los fertilizantes que se van a producir en la planta es muy difícil que puedan estallar, eso se neutraliza con agua”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que este incidente fue menor y controlado de manera pronta, resaltando que el producto no es flamable, por lo que, dijo, hay que tener más confianza con el proyecto de la planta.

Te recomendamos leer:

“No hay que alarmar a la gente porque no es necesario, ya todas esas pruebas se hicieron; hay otras plantas 500 veces más grandes de las que se van a instalar aquí, hay escuelas enseguida de esas plantas y no ha habido ningún problema y que tienen muchísimos años. Ahora con la tecnología que se va aplicar aquí, pues menor peligro va a haber.”