Funcionario de Ahome niega atención a apoderado legal de Mi Salud

Los Mochis, Sinaloa.- Autoridades municipales de Ahome se contradijeron y mintieron durante una rueda de prensa ofrecida de manera repentina ayer a las 13:30 horas en Cabildo al decir que el representante de Mi Salud, empresa que fue clausurada por ellos el pasado martes, no había asistido a cita de las 12:30 y se había negado a firmar un acuerdo para que se realizara el trámite de licencia de uso de suelo, el supuesto motivo de la clausura.

Los funcionarios de Ahome, en vez de atender a los representantes de Mi Salud a la hora que ellos pusieron, ordenaran que invitaran a los medios para exponer la situación de la empresa de salud e informaron a los citados, a través de una trabajadora, que los iban a atender en rueda de prensa una hora después.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cita era a las 12:30 del día de ayer. Hasta la oficina de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente llegó el apoderado legal de Mi Salud, Javier Zapién, acompañado del notario público 216 Jesús Zazueta Ibarra, para dar fe de lo que ocurriera.

Ahí fueron recibidos por una trabajadora de la dependencia, quien al saber el motivo de su presencia ingresó al área para informar al responsable, Carlos Grandío Navarro. Después de unos minutos regresó para informar que por disposición del funcionario no podían ser recibidos, pero que si era de su interés tratar el tema de la clausura de Mi Salud podrían verlo durante una rueda de prensa a las 13:30.

Debido a la informalidad de lo propuesto, los representantes de Mi Salud decidieron abandonar el Palacio Municipal.

A continuación parte de lo que se vivió a las afueras de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente:

Apoderado de Mi Salud: Venimos a una cita.

Trabajadora: ¿Vienen de Mi Salud?

Apoderado de Mi Salud: Sí.

Trabajadora: Ahorita los paso...

Apoderado de Mi Salud: Viene conmigo, es un notario público.

Trabajadora: Me dijeron que sólo el representante legal podía pasar. Déjeme informar...

Trabajadora: Me dicen que los atenderán a las 13:30 en la rueda de prensa si no puede pasar nada más el representante legal, si gustan esperarse hasta las 13:30. Notario: ¿Y dónde es la conferencia?

Trabajadadora: En Cabildo.

Apoderado de Mi Salud: Pero la rueda de prensa para qué es.

Trabajadora: Ahí les van a notificar sobre el uso del suelo, los trámites que les faltan y todo eso.

Funcionarios mienten

Minutos después de la cita que no pudo concretarse para finiquitar el trámite de licencia de uso de suelo, inició la rueda de prensa presidida por el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro; el director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil, y el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Carlos Grandío Navarro.

Al inicio, Fierro Gaxiola agradeció la presencia de todos los medios de comunicación y aclaró que el motivo de la convocatoria era para aclarar lo que se ha manejado con relación a la clausura de Mi Salud.

“Queremos hacerle llegar a la ciudadanía un mensaje dado que en los últimos días se han presentado algunas notas de prensa sobre un tema en particular: la clausura de una empresa que se dedica al ramo de la salud.”

Al tomar la palabra, Arturo Mendívil explicó, entre otras cosas, que este procedimiento se llevó a cabo debido a que Mi Salud no contaba con la licencia de uso de suelo.

“Se les solicitó la licencia de uso de suelo el día 4 del presente y no contaban con ese documento, se les dejó un acta en donde se le solicita su regularización, ellos se presentaron el día 6 a solicitarlo, dejaron la solicitud y ya no regresaron para hacer lo demás del trámite, por lo cual se les venció el término que fue el día martes, por lo cual se les tuvo que clausurar”, aseguró.

En ese sentido, comentó que como toda empresa se le dio oportunidad para regularizar el trámite invitándolos a firmar, lo cual, a decir del propio funcionario, los representantes de Mi Salud se habían negado.

“Les dijimos que vinieran a firmar una carta en donde se comprometían a regularizar la situación, se les daba el plazo de un mes, se les citó para que ellos nada más lo firmen y levantar los sellos. Hoy se presentaron (representantes de Mi Salud), tenían cita para firmar el documento y no lo quisieron firmar y ya no está en las manos de nosotros seguirlos ayudando, se les dio el apoyo como toda empresa para que se regularice la situación, pero no han cumplido. Nosotros dándoles las facilidades, ellos no quisieron firmar pero si ellos hubieran firmado desde ayer (miércoles) se hubieran levantado los sellos”, precisó.

Se contradicen

Mientras tanto, Carlos Grandío al ser cuestionado por qué no permitió la entrada al apoderado legal de Mi Salud, se hizo el sorprendido y preguntó si habían ido los representantes de El Debate o de Mi Salud. El director de Inspección y Normatividad respondió que sí había ido un representante de Mi Salud.

Incluso, sin disimular su sorpresa, el secretario del Ayuntamiento cuestionó a los funcionarios si era verdad que personal de EL DEBATE se había presentado en las instalaciones de Palacio.

Juan Fierro: ¿De EL DEBATE? ¿Vino personal de EL DEBATE?

Arturo Mendívil: Venía un representante de la clínica que de hecho se les dijo que podía pasar a firmar el documento, nunca se les negó el acceso.

Reportera: ¿Por qué de su oficina le dice al personal de Mi Salud que no puede ingresar junto con el notario y que mejor viera el tema en la rueda de prensa?

Carlos Grandío: Realmente lo que pasa es que el documento lo tiene Normatividad, para firmar no lo tenía yo conmigo.

Reportera: ¿Pero si tenían cita con usted a las 12:30?

Carlos Grandío: No, conmigo audiencia de este documento.

En ese momento el secretario del Ayuntamiento ordenó que sea Arturo Mendívil quien respondiera la pregunta.

Reportera: ¿Entonces no dio esa orden, arquitecto?

Carlos Grandío: Para cerrar la pregunta ellos tenían que presentarse para firmar este documento.

Reportera: ¿Entonces el mensaje que da la asistente de su oficina al personal de Mi Salud?, ¿no giró esta instrucción?

Carlos Grandío: Se les dijo que podían presentarse a las 13:30 si es que no querían entrar a la oficina porque venían con mucha gente.

Reportera: Era solo el representante y el notario, ¿por qué no permitir el acceso?

Carlos Grandío: Por el asunto de covid no dejamos entrar a mucha gente

Reportera: ¿Entonces por qué decir que no quisieron firmar cuando fue otra la circunstancia?

Carlos Grandío: Pues están abiertas las puertas para que vengan a firmar el documento. Si así lo desean pueden venir con el notario o quien desean para firmar el documento.

Sin respetar procesos

Nuevamente Arturo Mendívil tomó la palabra y aseguró que desde el miércoles se le notificó al representante de la empresa que podía firmar el acuerdo. “Desde ayer estamos con los trámites, era de que firmaran y se comprometieran”.

Sin embargo, los representantes de Mi Salud dijeron que esto no es verdad, nunca se les notificó por escrito ni existe el documento de recibido. Ellos hablaron ayer porque hicieron una llamada telefónica preguntando por Javier Zapién. Al regresar la llamada dieron la cita para las 12:30 horas.

Reportera: ¿Por qué afirmar que personal de Mi Salud no quiso firmar cuando en realidad no se le permitió ingresar a la dependencia?

Arturo Mendívil: El personal ahí estaba en las oficinas del arquitecto Grandío, tenían el documento en la mano pero que querían entrar todos. Venía el representante legal, el notario, otros abogados que no se identificaron tampoco, pero sí se veía bastante aglomeración. Yo les dije que entraran para darles las aclaraciones a las 13:30, que fue cuando se les citó. Les dijimos que entraran, pero la respuesta de ellos fue que no iban a firmar el documento.

Reportera: ¿Está seguro director que esa fue la respuesta?

Arturo Mendívil: Esa fue la respuesta que me dijeron las personas que tenían el documento.

LA CITA

12:25 horas

Después de que lograron la cita para ayer, el apoderado legal se presentó con un notatario para que diera fe de la diligencia.

Después de que lograron la cita para ayer, el apoderado legal se presentó con un notatario para que diera fe de la diligencia. Foto: Debate

12:30 horas

Representantes de Mi Salud llegan hasta la Dirección de Desarrollo Urbano, donde habían sido citados.

Representantes de Mi Salud llegan hasta la Dirección de Desarrollo Urbano, donde habían sido citados.

12:33 horas

Luego de presentarse y pedir el ingreso junto con el notario público, la secretaria se los negó y los invitó a asistir a rueda de prensa.

Luego de presentarse y pedir el ingreso junto con el notario público, la secretaria se los negó y los invitó a asistir a rueda de prensa.

12:41 horas

Alfredo Padilla, de prensa del Ayuntamiento de Ahome, invita en el chat de reporteros a conferencia de prensa.

Alfredo Padilla, de prensa del Ayuntamiento de Ahome, invita en el chat de reporteros a conferencia de prensa. Foto: Debate

13:30 horas

Los tres funcionarios empiezan la rueda de prensa para exponer a los medios que Mi Salud no acudió a la cita y no firmó.

Los tres funcionarios empiezan la rueda de prensa para exponer a los medios que Mi Salud no acudió a la cita y no firmó. Foto: Debate

13: 43 horas

Autoridades municipales muestran y leen la carta compromiso hecha por ellos de que Mi Salud tiene un mes para hacer el trámite.

Autoridades municipales muestran y leen la carta compromiso hecha por ellos de que Mi Salud tiene un mes para hacer el trámite. Foto: Debate

Para entender...

Municipio clausura instalaciones de Mi Salud

Por no contar con la licencia de uso de suelo, el municipio, a través de la Dirección de Inspección y Normatividad, clausuró el pasado martes la clínica de Mi Salud.

Sin embargo, representantes de esta empresa que forma parte del corporativo de EL DEBATE ya habían iniciado los trámites para este documento, pero aun así llevaron a cabo el proceso del cierre del negocio.

Desde ese momento, líderes partidistas, de opinión y hasta servidores públicos han calificado como arbitrario el proceder de las autoridades municipales en este tema.