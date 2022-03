Funcionarios cesados en Ahome no recibirán liquidación

Los Mochis, Sinaloa.- Los servidores públicos que están siendo cesados en Ahome por no cumplir con la presentación de la declaración patrimonial no recibirán su liquidación, aseguró Antonio Vega Arellano.

El tesorero municipal explicó que esta se debe a que el motivo de la baja se considera justificada y por lo tanto, están en condiciones de no entregar finiquitos.

En ese sentido, explicó que al incumplir con este mandato, según se establece en el mismo contrato, es causa justificada para la separación del cargo.

“De las 33 personas efectivamente dadas de baja por no cumplir con el requisito y de acuerdo al contrato no van con finiquito porque es una causa que está justificada para despido, de mabera desafortunada no cumplieron con lo que tenían que hacer y se dieron de baja”, destacó.

El funcionario municipal recordó que de acuerdo a lo establecido en el contrato, estas personas tenían 60 días naturales una vez entrando en funciones aclarando que no todos entraron el primero de noviembre del año pasado.

“Se les dio otros 60 días extras y como bien dice nuestro presidente Gerardo Vargas, todos debemos de cumplir con la ley, desafortunadamente en este caso hubo 33 personas que no cumplieron y de acuerdo a lo que debe de ser, no deben llevar ningún finiquito”.

Vega Arellano precisó que de acuerdo a la lista que se le pasó, son servidores públicos de todos los niveles y de diferentes áreas.

“Por ejemplo, tenemos gente de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría del Ayuntamiento, en sindicaturas, en Policía y Tránsito, Rastro, Parques y Jardines, Desarrollo Urbano. Mercado, entre otros, es gente que no cumplió”.