Funcionarios de Japama no dan la cara por cobros y fallas

Los Mochis, Sinaloa.- A cargo de la Japama se encuentra gente incompetente, incapaz de dar soluciones a los problemas de cortes de agua y la baja presión, así como al cobro excesivo que ha denunciado la ciudadanía ahomense, coincidieron algunos regidores y líderes de partidos políticos.

“Es muy evidente que a pesar de los cambios que han hecho de personal en la propia Japama, es una falta de capacidad para poder resolver los problemas. Es evidente que los funcionarios no han tenido el nivel ni el profesionalismo para resolver las situaciones que acontecen en la Japama”, expuso Raúl Cota.

El regidor priista manifestó que el presidente municipal Guillermo Chapman y el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, tienen que responsabilizarse, dar la cara y salir a decir lo que realmente está sucediendo.

Porque para ellos es muy fácil criticar a anteriores administraciones y criticar a anteriores funcionarios para tratar de justificar su ineficiencia”.

Añadió que en anteriores administraciones no hacía falta la presión de agua como lo está haciendo ahora y no se presentó una ineficiencia en el servicio como el que se está teniendo. “Es evidente de que no están a la altura del personal que se debería de tener laborando en estas circunstancias”.

El regidor del PAS Fernando Arce manifestó que no ha habido una información clara de lo que ha estado sucediendo de manera tan recurrente en la Japama.

“A la Japama le ha faltado un poquito más de claridad y precisión en decirnos exactamente qué es lo que está sucediendo, si ya está faltando personal, si lo están rotando. Hay que recordar que ya hace más de 2 meses que estamos en una situación especial y cada día se ha ido agravando más”.

Sin capacidad

Asimismo, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, comentó que la Junta de Agua Potable está quebrada y en manos de incompetentes e ineptos que no tienen la capacidad ni la experiencia para llevar la paramunicipal.

“Un día sí y otro también se está cortando el agua, pero no obstante de ello que se corta y que sale turbia y que no hay presión, los señores tienen el descaro de hacer recibos cargados con un costo más alto, y si no lo pagas te limitan el servicio del agua potable.”

El líder de los panistas en Ahome pidió al alcalde el cese del gerente general de la Japama, el gerente operativo y de la gerenta comercial.

De igual manera, la presidenta del PRI en Ahome, Dulce Ruiz, dijo que esta administración sin duda ha decepcionado a los ahomeneses.

Mencionó que ante los altos cobros que está haciendo la paramunicipal en los recibos del agua, exigen que el gerente y el presidente le den la cara a la ciudadanía, pues dijo que este tipo de políticas de incrementar tarifas y cortar el servicio de agua son inhumanas.

