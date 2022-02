Funcionarios no deben distraerse: Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa.- Quien tenga aspiraciones y que las quiera poner en práctica, desde ahora que se vaya de su gabinete, contestó Rubén Rocha Moya al ser cuestionado sobre lo dicho por el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, de que renunciaría solo para ser gobernador.

Detalló que en el gabinete hay gente capaz, probablemente con aspiraciones, pero están obligados a respetar su gobierno que tiene apenas tres meses.

“Sí, dice que tiene aspiraciones, pero no lo está trabajando, no trae una estrategia que habría que verlo, no es problema, pero yo creo que son expresiones anticlimáticas de un miembro del gabinete, porque no solamente dijo renuncio solo para ser gobernador, sino que dijo: ‘esa, ustedes saben que es mi ilusión de siempre’”, aclaró.

De acuerdo con el mandatario estatal, sus funcionarios necesitan no distraerse en el trabajo que tienen, y todos tienen el legítimo derecho de tener su agenda propia, pero los miembros del gabinete deben atender la agenda del gobierno, la que decide el propio gobernador porque los miembros del gabinete son los que le ayudan al titular del Ejecutivo a ejercer el gobierno.

El mandatario estatal dijo que a través de los medios le hacía el llamado al secretario de Salud para que no realizara ese tipo de expresiones.

Tal y como lo había dicho apenas el pasado jueves, el gobernador lo volvió a reiterar, que los secretarios que no están de acuerdo con su forma de gobernar entonces no embonan en el gobierno.

Expuso que el Poder Ejecutivo se concentra en una sola persona, la cual nombra un gabinete.

Aseguró que puede haber discrepancias, pero no se ve bien que un miembro del gabinete haga expresiones de discrepancia cuando no hay razón de hacerlas, como ocurrió en el caso del carnaval.

Detalló que no autorizó la realización de este festejo el secretario de Salud, pero lo autorizó él tomando en cuenta las consideraciones técnicas que le mandó.

De acuerdo a trabajadores del gobierno, la declaración de Cuen Ojeda sobre que él no había autorizado el carnaval molestó al gobernador.