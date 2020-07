Funcionarios y regidores de Ahome son notificados por el Teesin

Los Mochis, Sinaloa.- Al mediodía de ayer, funcionarios municipales, incluido el alcalde Manuel Guillermo Chapman, y el cuerpo de regidores fueron notificados sobre la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

En este documento se confirma la amonestación pública para el presidente municipal, así como para el Cabildo, pero, sobre todo, reconocen una vez más que la tesorera Ana Ayala Leyva ha incumplido con lo ya dispuesto por el mismo órgano con relación a facilitar información que solicite en todo momento la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Al respecto, regidores ahomenses calificaron como un acto vergonzoso el nuevo llamado de atención que hace el Teesin con respecto a la supuesta obstaculización que continúa hacia la síndica procuradora.

Al respecto, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, lamentó que a casi dos años de que con la administración municipal no se puede llegar a un acuerdo que beneficie no sólo a la función pública sino al municipio.

Me enteré de que nos merecemos una amonestación pública y me da pena en lo personal porque como regidores no hemos sido capaces de cumplir con lo que la ley nos mandata y lo que nos ha ordenado el Tribunal”.