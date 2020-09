Fundación Pilar de Esperanza y Dr. Simi ayudan a personas de escasos recursos

Guamúchil, Sinaloa.- La fundación Pilar de Esperanza y Dr. Simi hicieron la entrega de 5 despensas en donde se vieron beneficiadas la señora María Concepción Rosas Gomez, quien vive en la colonia Pedro Infante y que cuenta con escasos recursos económicos, además también se pudo ayudar a la señora Guadalupe Valdez Villalba de la colonia Insurgentes, en la ciudad de Guamúchil.

La señora Conchita como la conocen en la colonia Pedro Infante de Guamúchil, dijo estar agradecida por el apoyo que esta fundación le brinda debido a que son pocas las personas que se acercan a darles una ayuda ya sea económica o alimenticia.

Agregó que el sistema de Desarrollo Integral para la Familia, (DIF), hace unos días la visitaron para entregarle una despensa, por lo cual esta muy agradecida porque ya tenía mucho tiempo gestionando despensas pero sin resultado alguno.

“Después de que me vinieron a visitar personas de EL DEBATE, empleados del DIF vinieron y me dejaron una despensa pero ya se me terminó todo, lo que me quedaba de leche me la termine en un café que me regalaron”, citó.

Una forma de apoyo la despensa contaba con un cereal, papel de baño, frijol, azúcar, aceite, entre otras cosas que no son perecederas.

La despensa consta de productos alimenticios no perecederos. Foto: EL DEBATE

Lamentablemente hay muchas personas en esta situación y es poca la ayuda que las instituciones pueden brindan debido a que las necesidades de las personas rebasan la capacidad para dar apoyo.

Las beneficiadas se mostraron agradecidas por el apoyo. Foto: EL DEBATE

La fundación Pilar de Esperanza y Dr. Simi hace lo propio y trabaja para el beneficio de quien realmente necesita de ayuda y en esta ocasión dos mujeres que luchan por salir adelante en sus vidas se vieron beneficiadas gracias a que este tipo de instituciones existen y se dan a la tarea de buscar personas con escasez de recursos para darles una esperanza.