Fundamental mantener junta a la familia: AMLO

Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador presidió en Nuevo Casas Grandes el programa Acciones para el Bienestar de Chihuahua, Programas y Tandas para el Bienestar.

Ahí, habló de acabar con la corrupción, de los beneficios para los adultos mayores, de las sucursales del Banco para el Bienestar, pero sobre todo de la preocupación que tiene por la juventud.

Acompañado del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; la senadora por el estado de Chihuahua, Bertha Alicia Caraveo Camarena; la coordinadora del programa Tandas para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores; el senador del estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar; el presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, Héctor Mario Galaz Griego, así como de empresarios y agricultores, entre ellos el mochitense Guillermo Aguirre Borboa, el mandatario dijo que la descomposición social se debe a que los jóvenes se quedan sin guía y tutoría ante la desintegración de la familia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero Guillermo Aguirre se saludan efusivamente. Foto: Cortesía

«No hay que perder de vista que la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Mantener junta a la familia e integrada es fundamental y el Gobierno también tiene que hacer lo suyo», aseguró.

Durante la presentación de Programas Integrales de Bienestar, el mandatario federal sostuvo que son las circunstancias las que llevan a los jóvenes a tomar el camino de la delincuencia.

«No es que el mexicano o el ser humano sea malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino, porque piensan también solo en lo material. Han llegado a la distorsión haciendo de lado los valores», señaló.

El presidente expresó que le dolía mucho lo que sucede con ese sector de la población.

AMLO recibió una casaca de regalo al llegar a Chihuahua. Foto: Cortesía

Preocupan al presidente los jóvenes

«No es nada más decir son ninis, así se les llamaba, no, jalarlos, abrazarlos, darles opciones, alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia. Duele mucho lo que está sucediendo, los que cometen delitos, la mayoría son jóvenes, los que pierden la vida, jóvenes, las cárceles llena de jóvenes», señaló. López Obrador indicó que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo y con el prójimo.

Solo siendo buenos podemos ser felices, tenemos que impulsar esta nueva corriente de pensamiento, tenemos muchos valores, los tenemos en las familias, pueblos».

Asimismo, reiteró que la corrupción en el Gobierno es un tema del pasado.

«Vamos a limpiar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso, antes se pasaban. No se medían, se hacían de grandes con las riquezas, mal habida. Ocupaban cargos y de repente eran potentados. Tenían grandes residencias», dijo en la Macroplaza del Bicentenario.

Beneficios a adultos mayores

Explicó que ha logrado que en Chihuahua haya más de 236 mil personas adultas mayores que ya están contando con este apoyo. Puedo compartirles que aquí en Nuevo Casas Grandes estamos ya casi al 100 por ciento de la meta para este municipio, que es de cuatro mil 343 personas adultas mayores.

También aprovechó para informales que en Nuevo Casas Grandes y en todos los municipios de Chihuahua va a haber sucursales del Banco de Bienestar, porque se padece mucho que los municipios más apartados.

«Ahí no hay banco, no hay sucursales; de los 67 municipios, debe haber sucursales bancarias cuando mucho en 30 de los 67. Más de la mitad de los municipios de Chihuahua no tienen su sucursal. Ahora va a haber una sucursal del Banco del Bienestar, vamos a construir dos mil 700 sucursales en todo el país del Banco del Bienestar. Estas sucursales las van a construir los ingenieros militares, este año mil 350 y el año que viene otras mil 350, cinco mil millones para la construcción por año de estas sucursales del bienestar».