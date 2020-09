Fusionan otra ruta de camiones urbanos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Para seguir dando el servicio al usuario y hacerle frente a la difícil situación económica que enfrentan los concesionarios del transporte público urbano, la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis fusionò otra ruta.

“Se fusionaron las rutas Memorias-Belisario y Malvinas-Zaragoza. La ruta Malvinas-Zaragoza da el servicio para las Memorias”, informó Raúl DelgadoBustamante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El secretario general de la Atusum dijo que esta es la segunda fusión de rutas que se realiza, ya que la primera fue Plaza Sendero-Cocos-Zaragoza.

Mencionò que esta fusión está mientras no haya clases. “Porque realmente la Memorias es una ruta de escuela, porque está la Universidad de Durango, la Universidad de Los Mochis, el Tecnológico, el Cecyt, la ETI, todas esas escuelas las agarra esa ruta y si no hay clases, pues no hay venta porque nada más queda lo que es la colonia en sí, y a la colonia le da servicio la ruta Malvinas.”

Añadió que estas fusiones han mejorado las ventas y se le está dando el servicio a la ciudadanía.

Mencionó que también están planeando la fusión de ruta Bachomo con alguna otra ruta.

Estamos tratando de dar un mejor servicio para que sean redituables esas rutas porque así solas no dan”.

Comentó que la situación ha sido muy complicada y más para los concesionarios que tienen que pagar 48 mil pesos mensuales por las unidades nuevas que adquirieron, ya que la actividad no ha repuntado y en algunas de las rutas no sale no sale para el diesel.