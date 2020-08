GPO aclara que cuenta con los permisos en regla y que la compra de terrenos fue legal

Los Mochis, Sinaloa.- “GPO siempre realiza sus operaciones mercantiles apegadas al Estado de derecho, cumpliendo con los requerimientos legales que el Estado mexicano exige para llevar a cabo cualquier operación mercantil, ya que forma parte esencial en las políticas y procedimientos de esta empresa”, expresó el director de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

En boletín de prensa, Arturo Moya Hurtado explicó una serie de puntos que ha llevado a cabo GPO para hacer realidad el proyecto de la planta en Topolobampo después de que el día de martes 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina conocida como “la mañanera”, hizo referencia al proyecto que desarrollan en Topolobampo desde abril de 2014, para construir la planta de fertilizantes más moderna y segura del mundo.

AMLO mencionó la importancia del proyecto para Sinaloa por ser el granero de México y por el hecho de que los agricultores puedan contar de forma segura y constante con fertilizantes a precios competitivos. Sin embargo, señaló que los que se oponen es porque no quieren competencia en el negocio de la venta de fertilizantes, algo que el propio Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados ha concluido a través de estudios minuciosos desde finales del 2018, donde establece que en la actualidad en promedio los márgenes de ganancia por la comercialización de amoniaco son superiores al 60%.

El presidente también dijo que la empresa no contaba con los permisos ambientales ni de Conagua, y que no había claridad en cuanto a la propiedad del terreno en donde se pretende construir el proyecto, y sólo una vez que la empresa obtuviera los permisos y aclarara la propiedad de los terrenos, se le consultaría a la gente si estaba de acuerdo o no en que se construyera la planta de fertilizantes.

Al respecto, Arturo Jaime Moya Hurtado, director general de GPO, mandó un mensaje al presidente. “De la manera más respetuosa para el señor presidente y aquellas autoridades gubernamentales involucradas, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) informa lo siguiente:

Que GPO siempre realiza sus operaciones mercantiles apegadas al estado de derecho cumpliendo con los requerimientos legales que el Estado mexicano exige para llevar a cabo cualquier operación mercantil, ya que forma parte esencial en las políticas y procedimientos de esta empresa. Que los terrenos propiedad de GPO en donde será construida la planta de fertilizantes, fueron adquiridos a precios de mercado (valor comercial), de acuerdo con los procedimientos legales del estado de Sinaloa y en total apego con los procedimientos de las dependencias estatales y municipales como lo son el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Los Mochis y el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. Que GPO ha obtenido, dentro de muchos otros permisos federales, estatales y municipales, el emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la SEMARNAT el día 21 de abril de 2014 a través del resolutivo No. S.G.P.A./DGIRA/DG.03576, y el cual está vigente. Que GPO ha presentado 3 solicitudes ante la CONAGUA para obtener los permisos de aprovechamiento y de descargas de aguas conforme a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, las cuales se encuentran en proceso de autorización, aclarando que estos permisos serán necesarios para la operación de la planta en aproximadamente cuatro años más. Que como lo dijimos el día 05 de agosto pasado, cuando el Señor Presidente hizo el anuncio de que se llevaría a cabo una consulta pública, GPO recibe con beneplácito este ejercicio de democracia participativa en el que seguramente la sociedad tendrá oportunidad de refrendar el sí mandatado por el Estado mexicano, al otorgar los permisos necesarios para la construcción de nuestro proyecto”.

