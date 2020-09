GPO entrega artes de pesca en Lázaro Cárdenas y El Carricito, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de coadyuvar al desarrollo de la actividad pesquera, particularmente del sector indígena de la región, Gas y Petroquímica de Occidente hizo entrega de material de apoyo al sector pesquero indígena de Lázaro Cárdenas y El Carricito en el municipio de Ahome, con una inversión de 55 mil pesos.

Con la presencia del director de Desarrollo del Proyecto de GPO, Víctor Vaca Cuéllar, y del presidente de los Cobanaros del Norte de Sinaloa, Librado Bacasegua Elenes, y de al menos cinco gobernadores tradicionales del municipio de Ahome, más de 60 pescadores indígenas recibieron redes, rollos de cabo y de cuerda para el armado de las artes de pesca.

Ante la proximidad del levantamiento de la veda a la captura de camarón, los pescadores indígenas consideraron oportuno este apoyo, en virtud de que al no estar integrados en ninguna cooperativa porque no cuentan con los recursos para recibir un permiso, no reciben apoyos oficiales para su actividad.

A nombre de los beneficiarios, Librado Bacasegua expuso que gracias a los apoyos otorgados por Gas y Petroquímica de Occidente cientos de indígenas de la región se han beneficiado no sólo con artes de pesca, como en esta ocasión sino con cada uno de los programas sociales que tiene implementados la empresa.

Víctor Vaca Cuéllar, director de Desarrollo del Proyecto de GPO. Cortesía

Dijo que año con año los pescadores indígenas reciben apoyos por parte de GPO, por lo que agradeció que una vez más la empresa saque la cara por las comunidades tradicionales y, como en esta ocasión, les permita poder hacerse a la mar a buscar el sustento en la actividad pesquera.

Por su parte, el director de Desarrollo del Proyecto, Víctor Vaca Cuéllar, expuso que a pesar de que no se tiene en construcción la planta de fertilizantes, Gas y Petroquímica de Occidente honra los compromisos con las comunidades cercanas al proyecto, por lo que una vez más cumple con la entrega de artes de pesca, porque este equipamiento hará la diferencia esta temporada para los pescadores indígenas, agobiados por la falta de empleos y oportunidades de ingreso.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Coordinación Indígena del Municipio de Ahome, y contó con la presencia de decenas de pescadores indígenas, quienes agradecieron este tipo de apoyos. También estuvieron presentes los gobernadores tradicionales Ramón Ahumada Llanes, de Lázaro Cárdenas; Crescencio López Bacasegua, de San Isidro; Rosario Valenzuela Huicho, del 5 de Mayo; Teodoro Castañeda Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, encabezados por Librado Bacasegua Elenes, gobernador tradicional de El Carricito, y representante de los cobanaros del norte de Sinaloa.