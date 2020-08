GPO garantiza inversión para planta de amoniaco en Topolobampo en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Ya no hay riesgo de que se pierda la inversión para el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, informó el director de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) Arturo Moya Hurtado.

“La banca internacional ha decidido proceder con nuestro proyecto, por lo que son noticias muy importantes para nuestro país, para nuestro gobierno, para nuestro proyecto, el contar con este aval, que está encabezado por el Banco de Desarrollo Alemán (KFW).”

Inversión firme

El director de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) dio a conocer que sigue más firme que nunca la inversión del banco alemán para este proyecto y que hubo acuerdos de financiamiento de 850 millones de dólares para la primera etapa de la planta de amoniaco, pero que en su primera fase será una inversión de mil 200 millones de dólares.

“Es una planta de amoniaco con una capacidad de 800 mil toneladas anuales, y pues ya prácticamente estamos listos. Si las cosas salen como nosotros las estamos presupuestando y planeando, muy probablemente en enero o febrero del 2021 empecemos la construcción de esta gran planta”, expuso.

Comentó que el proyecto sigue detenido por dos amparos que continúan vigentes, pero confían que el juez resuelva a favor de la planta.

“Por la pandemia, todos los juzgados fueron cerrados desde hace cinco meses y no habían estado operando sino hasta el día de ayer (antier). Entonces el tema que no hayamos podido avanzar está muy relacionado con esta pandemia del coronavirus. En particular tenemos dos amparos todavía en proceso y con este problema de la pandemia y con los juzgados cerrados no hubo avance en estos 4 o 5 meses”, expresó.

Moya Hurtado añadió: “Nosotros estamos muy optimistas y creemos que con las evidencias (técnicas y científicas) que nosotros le hemos otorgado al señor juez sexto de distrito, que está llevando estos casos, pues ya muy pronto estará en posición de dictar sentencia”.

Debate con opositores

Invitó a través de este medio al grupo opositor a este proyecto a tener un diálogo abierto y respetuoso a través de un debate de ideas, donde ellos muestren los estudios y las evidencias que argumentan tener para decir que el proyecto no es sustentable.

En este debate que nosotros llamamos de manera respetuosa, ellos tendría la oportunidad de evidenciar ante la población y la comunidad, ante los académicos y las autoridades sus versiones o sus dichos”, comentó.

Destacó que se encuentran confiados porque ya cuentan con todos los permisos tanto del gobierno federal, estatal y municipal para la instalación del proyecto.

Agregó que Sinaloa es muy afortunado al tener un proyecto de esta magnitud, ya que además de que generará alrededor de 2 mil 500 empleos directos e indirectos, principalmente para los ciudadanos de Topo y demás comunidades cercanas, así como para los mochitenses, es esencial para poder tener una reactivación económica en el estado, después de la situación de la pandemia que complicó la economía en el estado.

Asimismo, mencionó que dentro de 14 proyectos sociales y ambientale, se encuentra la remediación de la bahía de Ohuira, para el cual se requieren alrededor de 10 millones de dólares.

Este sin duda es la prioridad número uno porque esta bahía está en muy malas condiciones, los niveles de contaminación son altísimos porque todas las aguas negras y los drenes van a dar a la bahía.”

