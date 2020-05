GPO lamenta los hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Para Gas y Petroquímica de Occidente actuar de manera responsable y solidara frente a la comunidad, forma parte del eje central de valores con los que conduce todas sus operaciones.

Por ello, a raíz de este brote epidémico, nos hemos dado a la tarea de establecer formas de participar activamente ante los enormes retos que provoca esta crisis. El propósito es ayudar a mitigar los impactos directos de la pandemia entre los más vulnerables, dentro de la zona de influencia donde GPO desarrolla el proyecto.

Fue así como, a partir del pasado lunes 27 de abril iniciamos un programa de ayuda humanitaria en la sindicatura de Topolobampo para asistir a 1465 familias en alto estado de vulnerabilidad, porque no pueden mantener condiciones adecuadas para prevenir la propagación de enfermedades y no conservan la capacidad para obtener alimentos básicos porque han perdido su trabajo o se ha visto interrumpido.

Este programa es financiado por GPO y operado por la empresa C3 Consensus, quien además determinó, a través de un estudio de ingresos familiares, el segmento de la población a la que se beneficiaría durante la fase crítica de la pandemia.

Debemos informar que el día de hoy, el programa de entrega se vio interrumpido por algunas horas en las poblaciones de Lázaro Cárdenas y Carrizo Grande, comunidades pertenecientes a la Sindicatura de Topolobampo, donde se beneficiará a 230 familias, ya que un pequeño grupo, menor a 20 personas de la comunidad de Lázaro Cárdenas,amenazó e impidió el paso a la brigada de voluntarios de la empresa C3 Consensus.

Lamentamos profundamente no haber podido llevar a cabo el operativo de entrega como se había programado en estas comunidades. Estamos conscientes de la gran necesidad que hay en esas poblaciones y el efecto negativo que significa para muchos de sus residentes el no recibir esta ayuda, pero desafortunadamente no había las condiciones para llevarlo a cabo de manera pacífica y segura.

Afortunadamente, el haber planificado con anticipación diversos escenarios, nos hizo prever la posibilidad de un incidente que tuviera como propósito el impedir que la ayuda llegara a las personas, por lo que nos dimos a la tarea de implementar un plan estratégico de distribución alterno al plan original, el cual nos permitió cumplir con la promesa de ayudar a quienes más lo necesitan, con retraso, pero cumplir con la gente.

Para GPO es muy importante resaltar que este programa de ayuda humanitaria y cualquier otro que haya implementado con anterioridad, no compromete ni obliga a quien lo recibe. También, resaltar que jamás se ha condicionado ayuda alguna a cambio de la entrega de algún documento oficial.

GPO hace un llamado público a todos los habitantes de Ahome para unirnos a favor de nuestra comunidad; para dejar de lado las diferencias y dirigir nuestro esfuerzo para trabajar en equipo y en un mismo sentido: a favor de los más vulnerables, los que menos tienen y más lo necesitan.