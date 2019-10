GPO no halla qué hacer para construir planta de amoniaco: Aquí No

Los Mochis, Sinaloa.- Los que construyen la planta de fertilizantes están buscando el apoyo de empresarios, representantes de organismos y la propia intercamaral porque las comunidades indígenas no están de acuerdo, expresó Ulises Pinzón Vázquez.

Poco más de medio centenar de personas de Lázaro Cárdenas, Rosendo G. Castro, Ohuira, Paredones y Topolobampo están reunidos en estos momentos en la enramada del ejido Ohuira.

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de esa comunidad, explicó a los presentes el encuentro que tuvieron en la Ciudad de México con el titular de Semarnat, Víctor Toledo, quien les expresó que no hay seguridad que la planta se construya porque hay anomalías.

También como indígena que baila yoreme explicó que lo invitaron a la visita de AMLO, pero no sabía que era para apoyar la planta.

EL DEBATE

Sobre por qué no se manifestaron en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante del Colectivo Aquí No, Ulises Pinzón, dijo que no lo vieron necesario porque AMLO ya conoce el tema y están en espera de una resolución.