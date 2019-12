GPO se inconforma por impedimento de Juez para seguir con planta de amoniaco

Los Mochis, Sinaloa.- La empresa Gas y Petroquímica de Occidente se inconformó con el impedimento 92/2019 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito porque el Juez Sexto de Distrito, Óscar Alejandro Zúñiga, ordenó detener la construcción de la planta de fertilizantes por el juicio de amparo 630/ 2019 que presentó Santos Guerrero Calderón, un restaurantero de El Maviri contra la Semarnat, el presidente municipal de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, y la directora de Desarrollo Urbano de Ahome, Solangel Sedano.

En el recurso, el restaurantero reclama la autorización condicionada de la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada en el 2014 a favor de la planta de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco en Topolobampo, por la violación de artículos constitucionales, leyes, reglamentos, normas oficiales y tratados internacionales de la esfera ambiental.

En el oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, GPO a través de su represante legal, Luis Iván Carballo Robledo, manifiesta que hay pérdida de imparcilidad por parte del juez sexto de distrito, ya que se declaró impedido para conocer el juicio civil federal 58/2019 promovido por Gilberto Zamora Félix en el que pretendió demandar a GPO.

Esto de acuerdo a la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo que señala en su artículo 51 que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito,así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

“Ante el interés del juez sexto de distrito en el estado de Sinaloa de seguir conociendo el juicio de amparo 630/2018, en la cual mi representada (GPO) tiene el carácter de Tercero Interesada, omite preservar la imparcialidad propia de su función judicial en el desempeño de sus labores, lo que hace procedente el impedimento que sostuvo el autorizado legal de mi representada, ya que el mencionado juez de distrito en acuerdo dictado el 02 de Agosto del 2019 en el Juicio Civil Federal 58/2019, promovido por Gilberto Zamora Félix en el que pretendió demandar a mi representada Gas y Petroquímica de Occidente S. A. De C.V., los supuestos daños causados con motivo del desarrollo de la sobras asociadas al proyecto “Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa”, se declaró impedido para conocer de dicha demanda, invocando encontrarse en la causal de impedimento prevista en el artículo 39 fracción XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

Asimismo, expone en el documento que resulta evidente que el Juez Sexto de Distrito, al haber expresado en el Juicio Civil Federal 58/2019 que respecto a la construcción de la planta de amoniaco, ya tiene “una opinión previamente formada”, no obstante que en el juicio de amparo del cual deriva el impedimento que se tramita ante este tribunal, no se haya desahogado los medios de prueba que le permitan forjarse una opinión al respecto.

“Es de considerarse que dicho juzgador se encuentra contaminado e influenciado por otros medios que lo llevaron a formarse una opinión sobre la construcción de la planta de amoniaco, con lo que indudablemente con su intervención en el juicio de amparo que dio origen al impedimento al cual se comparece, se ve afectada la imparcialidad e independencia en el desempeño de su función jurisdiccional, al no excusarse o declararse impedido para conocer de ese juicio de amparo 630/2019 donde el acto de autoridad reclamado es en relación a la construcción de la planta de amoniaco”.

Y que de igual manera por lo que no solamente debió excusarse de conocer del Juicio Civil Federal 58/2019-2B, donde la acción del demandante Gilberto Zamora Félix se funda en la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental contenida en oficio número SGPA/DGIRA/DG/03576 de fecha 21 de Abril del 2014 expedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) relacionado con el proyecto denominado “Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo”.

“Sino también haberlo hecho en los juicios de amparo 528/2018 y 628/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa del cual es titular el licenciado Óscar Alejandro Zúñiga Vidales, al reconocer que ya tiene una opinión previamente formada sobre la construcción de dicha planta de amoniaco y que se reclama en el presente juicio, y en otros juicios de amparo mencionados anteriormente porque supuestamente pueda poner en riesgo al medio ambiente lo que actualiza la causa de impedimento que alude el artículo 51 fracción VIII de la Ley de Amparo”.

El colectivo Aquí No, informó que GPO había solicitado al Juzgado Sexto en la ciudad de los Mochis, el 28 de octubre de este año revocar la suspensión definitiva decretada en el juicio de amparo 630/2019, pero el Juez Sexto de Distrito el 23 de diciembre le negó a GPO revocar esta suspensión. Siendo esta la segunda ocasión que un juez federal le niega a GPO el levantamiento de la suspensión dictada en contra la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo.

“GPO lo había intentado la primera vez en el juicio de amparo 528/2018 de la comunidad indígena Lázaro Cárdenas, utilizando los argumentos del Instituto del premio nobel Mario Molina en los que se avala el prestigio de la trasnacional PROMAN de la cual es filial. En esa ocasión el juez resolvió el 17 de Julio del 2019 rechazar la petición por ser simples opiniones técnicas pagadas por la empresa”, dijo en un comunicado.

Añadió que Gas y Petroquímica de Occidente, promovió la revocación en base al peritaje de la bióloga Jaqueline Montiel Telles de la Fiscalía General de la República, presentado en el juzgado del Séptimo Distrito, en el juicio de amparo 724/2018 del ejido Muellecito, peritaje en el que se alega que no hay elementos que permitan presumir que el proyecto dañara de manera inminente e irreparable el medio ambiente.

Aquí No destacó que el Juez del Sexto Distrito, Alejando Zúñiga, luego del estudio de la solicitud de GPO, la declaró infundada, pues dicha pericial es solo una mera opinión técnica de las condiciones en que se encuentran el inmueble que ocupa la empresa sin llegar a ser una prueba superveniente, o sea un hecho posterior a la resolución dictada, es solo un análisis novedoso de hechos anteriores.

La empresa pretendió también se tomara en cuenta el razonamiento de otro juez, el del juzgado quinto, donde Juan Enrique Parada rechazó otorgar la suspensión definitiva en el juicio de amparo 603/2019 a otro restaurantero en base, entre otras cosas, a la inclusión de la Planta de Amoniaco en el Acuerdo Nacional de Inversiones presentado a Alfonso Romo por la iniciativa privada para ser anunciado por el presidente de la República.

“El juez del Sexto Distrito considero que, al igual que la pericial, ese razonamiento no es una prueba superveniente y se trata de una consideración emitida por un juez de la misma jerarquía por lo que resulta no ser vinculante su observancia. En base al acuerdo tomado el 23 de diciembre del 2019 en este juicio de amparo se mantiene paralizada la construcción de la planta tal como el Ministerio Público Federal ordenó el 4 de octubre a Gas y Petroquímica de Occidente”, dice Aquí No.