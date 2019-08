GPO tendrá respuesta negativa si no cumple con todos los requisitos: Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- “GPO si cumple con los dieciséis requisitos que está exigiendo el gobierno municipal estaríamos en posibilidades de darle una respuesta positiva, son 16 condicionantes con los que tiene que cumplir, con uno que haga falta yo tendría que darle un profundo no”, consideró el presidente de Ahome, Guillermo Chapman Moreno.

Señaló que está en las manos de GPO cumplir con los requisitos entre ellas son la movilidad del agua en la bahía así como el del uso del suelo.

Por otro lado, Chapman Moreno señaló que la Planta de Fertilizantes tendría un impacto muy relevante en la situación económica del municipio y del país. “Una vez que estuviese en funciones esta tendría un impacto del 2 % del PIB nacional”, agregó.