Galardonan a 8 mujeres con la medalla Lore de la Vega

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, este viernes, el Cabildo en pleno reconoció la trayectoria y el esfuerzo de 8 destacadas mujeres ahomenses dándoles la medalla Lore de la Vega.

Dedicación, valentía y perseverancia es lo que caracteriza a cada una de las galardonasas quienes además de recibir el distintivo, también se les entregó un reconocimiento y un cheque por dos mil pesos a cada una.

Galardonadas

Este año las galardonadas fueron: en el ámbito de Laboro Social, Erika Berenice Acosta González; en Política, María Elena Torres Ruíz; en Educación, María Luisa Martínez Castro; en Deporte, Olga Olivia Parra López; en Promoción y Gestión Cultural, Claudia Reynoso Muñoz; en Bellas Artes, Nidia Esther Carlón Lopez; en Ciencia, Laura Guadalupe Ceballos Mendívil y en Periodismo a Reyna Martha Guerrero García.

Reconocimiento

Durante el acto, Socorro Calderón Guillén, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Familia recordó que fue en el año 2004 se instituyó este reconocimiento, tiempo en el que sólo se dio una medalla, desde entonces, se ha buscado abarcar muchos rubros.

“Me honro presidir este bonito evento de una mujer que fue un ejemplo para todas nosotras las mujeres del municipio de Ahome, una mujer (Lore de la Vega) que se distinguió primero como madre, luego en el ámbito, social, educación, en el ámbito de ayudar a quien más lo necesita y en lo religioso”, indicó.

Asimismo, comentó que para llegar a la colminacion de este evento, los integrantes de la Comisión responsable dedicaron muchas horas, especialmente las personas que conformaron el jurado calificador.

“Quiero destacar que por primera vez un presidente municipal no respalda para dar un apoyo económico que aunque no es mucho, es algo que demuestra el apoyo que se les da a la mujeres. La medalla tiene chapa de oro pero también les haremos unos honores de invitarlas a una comida”, sostuvo.

Por su parte, quien también aprovechó el momento para felicitar a las reconocidas fue la presidenta del DIF, Mayeli Rangel quien las invitó a seguir dando lo mejor de sí.

“Creo que nosotros podemos tener muchas actividades y quizá podemos se triunfadores pero si no tenemos claro de siempre ver por la gente vulnerable y no lastimar a la gente de nuestro alrededor pues no será tan valioso”, abundó.