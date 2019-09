Ganaderos de El Fuerte piden aumento del presupuesto para 2020

El Fuerte, Sinaloa.- Ante la insuficiencia de recursos en el proyecto de presupuesto para el 2020 destinado para el sector ganadero, el dirigente de la asociación ganadera local de El Fuerte, Bismark Orduño, hizo un llamado a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que haga una mejor distribución de los recursos a la productividad y no el asistencialismo ni al clientelismo político, ya que dos mil 500 productores pecuarios de El Fuerte perdieron todos los apoyos que asignaba el gobierno federal.

“El gobierno federal nos quitó todo tipo de apoyos, nos quitó el Progan, eran cerca de trescientos pesos anuales por cabeza que le llegaban directamente al ganadero, ahorita se nos incrementaron los costos del areteo porque se redujo el presupuesto para la ventanilla del Siiniga. Hacemos un llamado a la Secretaría de Agricultura para que revise de nuevo el presupuesto asignado al campo, porque hay un desequilibrio en la asignación de los recursos, a pesar de la importancia del sector para el desarrollo del país”, aseguró.

Orduño Camargo manifestó que el municipio de El Fuerte cuenta con cien mil cabezas de ganado y no se ha desplomado la actividad gracias a los apoyos del gobernador Quirino Ordaz, a través de la Unión Ganadera Regional, que les ha proporcionado vacunas para el derriengue, maquinaria y con subsidio para adquirir sementales, mientras que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal los apoyó con subsidio para adquirir pacas forrajeras, sementales y la construcción de seis represas.

Si el gobierno federal le cambia de nombre a los programas de apoyo está perfecto, si el gobierno federal cambia las reglas de operación está perfecto, pero que no los desaparezcan. Del gobierno federal no nos ha llegado ningún apoyo, en el primer informe de gobierno dijeron que no subieron los combustibles pero ahora pagamos 3 o 4 pesos más por el diésel y la gasolina, si no fuera por el gobierno del estado y el apoyo del Ayuntamiento de El Fuerte, muchos ganaderos ya hubieran vendido sus hatos, afirmó.