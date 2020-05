Ganaderos enfrentan la peor crisis de su historia en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- "Los ganaderos del municipio de Ahome estamos enfrentando por una de las peores crisis de la historia y para salir adelante necesariamente tendremos que contar con el apoyo a las autoridades", afirmó Ángel Cota Romero.

El presidente de la Asociación Local Ganadera del Municipio de Ahome dijo que la situación en el sector se ha complicado mucho, porque incluso en estos momentos el ganadero no puede vender su ganado para paliar un poco la crisis que lo aqueja, simplemente porque no hay quien compre ganado.

Verdaderamente estamos pasando por una situación muy, pero muy difícil, pues no tenemos precio para el becerro, incluso no se nos recibe, porque en este momento no hay compras.