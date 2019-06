Ganó el matrimonio y la familia: vicario episcopal

Los Mochis, Sinaloa.- A unos días de que la iniciativa de legalización del matrimonio igualitario no se aprobara en el Congreso del Estado de Sinaloa, Héctor Eduardo León Galindo, vicario episcopal de la zona norte, manifestó que con esta decisión de los diputados, ganó el matrimonio y la familia.

“Yo creo que las vías se siguieron, en esta ocasión se decidió así y creo que ganó el matrimonio y la familia, y creo que estamos llamados todos a seguir profundizando”, dijo.

Agregó que seguramente, de parte de quienes piensan diferente, se seguirá dinamizando y moviendo el tema.

“Yo creo que ahora más bien es conciliar si quieren seguir profundizando, lo cierto es que la verdad del matrimonio y la familia ahí está y deben ser criterio para que se constituyan como elementos civilizadores de la sociedad y la humanidad”, expuso.

Añadió que lo primero es el respeto a la persona humana y en un tema muy discutido, la posición en este caso de muchas personas es que creen que la sociedad, comunidad humana y civilización, se funda en el matrimonio natural, entre el hombre y la mujer, el derecho de los niños a tener papá y mamá y en el respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte matural.

Héctor Eduardo León Galindo, vicario episcopal de la zona norte. Foto: EL DEBATE

Ambiente de respeto

“Yo creo que después de eso queda el ambiente de respeto por las decisiones que tomaron en este caso nuestras instancias. La iglesia está a favor de la persona humana, del matrimonio y la familia. Yo creo que hay que respetar la persona humana en el diseño de Dios, pues tiene el lugar más importante, independientemente en este caso, de la orientación sexual de una persona, yo creo que el respeto está ahí está”.

El vicario episcopal, expresó que el tema del matrominio igualitario, mal llamado, según su opinión, y el tema del matrimonio entre personas heterosexuales hombre y mujer, ahí está y es muy importante para quienes piensan que los elementos civilizadores sesionen sobre la base de estas verdades que están escritas en la naturaleza humana, pues le parece una posición bastante razonable.

“Yo creo que aquí no es la cuestión de la pregunta de están en contra, no se trata de eso, yo creo que finalmente que reine el respeto, ahora pues se decidió así, hubo foro, hubo opiniones, hubo oportunidad de discutir las cosas, pero no se trata aquí de que la iglesia diga y que está en contra”.