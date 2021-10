Gas Bienestar no ha dado resultados positivos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cuando el gobierno Federal presentó el esquema de Gas Bienestar hubo un impacto muy impresionante a nivel nacional en donde la expectativas eran altas; sin embargo, hasta el momento ha sido todo lo contrario, consideró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra Los Mochis lamentó que lejos de bajar el costo de este insumo y beneficiar a los bolsillos de las familias y el sector empresarial lo ha afectado gravemente pues el precio sigue a la alza.

“Cuando se dio a conocer hubo un impacto muy impresionante, inclusive hubo mucha alteración entre los empresarios gaseros porque les iba a mover todo el esquema de ganancias, los reajustes, pero en realidad, no hemos visto ese beneficio, sigue el aumento, cada vez a la ciudadanía le alcanza menos los ingresos que tienen por el alza de tantos insumos, entre ellos, el gas”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que a consideración del sector industrial, este programa hasta el momento ha sido un fracaso afirmando que este sentir no sólo lo tienen los empresarios, sino la misma ciudadanía.

“No hemos visto el beneficio, no se ha visto el beneficio ni para la ciudadanía ni para los sectores. Obviamente cuidando el punto de los gaseros, los distribuidores seguimos sin saber qué estructura van a manejar para que pueda ser y siga siendo negocio. Recuerden que muchas veces el incremento que se da por el servicio no es la misma, en algunos puntos hay que llegar a lugares más lejos para poder suministrar el energético tiene un plus como cualquier servicio”, abundó.

El líder industrial consideró que es necesario analizar a detalle este tema para determinar qué es lo que ha provocado que suba el costo de este insumo y se esclarezca que no se puede cumplir con la expectativa que se tenía.