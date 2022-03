Gasto de revocación de mandato no es innecesario, es para un ejercicio democrático: diputada de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Los ciudadanos cada día vemos avances y pasos importantes para ir en busca de una democracia más real, Andrés Manuel voten o no voten, Andrés Manuel no se va a ir a ningún lado, fue electo por 6 años. Esto es un precedente que debe de existir, que sucede en las naciones de primer mundo y se llama democracia, manifestó Cecilia Covarrubias.

La diputada local de Morena en Sinaloa expuso que tal vez los mexicanos no terminan de creer que la revocación de mandato es una herramienta poderosa porque nunca se las habían puesto en la mesa.

"Pero la invitación es para que valoremos un ejercicio democrático en nuestro país, donde la constitución nos marca de primera instancia que el pueblo pone y el pueblo quita, de alguna u otra manera expresado en la Constitución no puntualmente así".

Hizo la invitación para que este 10 de abril toda la sociedad participe y vaya valorando y aprendiendo a hacer del poder como ciudadanos, una vida democrática.

Externó que el gasto que se está haciendo para esta consulta no es innecesario porque es para un ejercicio democrático.

"A mucha gente le puede parecer un gasto que se invierta en un ejercicio democrático porque no estamos acostumbrados. La democracia es algo Indispensable para el desarrollo de la sociedad. No puede ser un gasto cuando se está exhibiendo a quien se ha elegido si está haciendo un buen trabajo o no".