Genaro García Castro busca la alcaldía de Ahome por Morena

Los Mochis, Sinaloa.- Con la seguridad de la experiencia de 42 años en la función pública, Genaro García Castro se dice tranquilo de lo que ha logrado y del hombre en el que se ha convertido.

Entrevistado para EL DEBATE, el aspirante a la candidatura a la alcaldía de Ahome por Morena habló un poco de su vida personal, pero, sobre todo, del empeño y la disciplina que por muchos años ha puesto en cada una de las encomiendas que se le dan.

¿Quién es Genaro García?

Nací en El Estero de Juan José Ríos hace 62 años, un 16 de febrero. Pasé una niñez complicada en lo económico, pero tuve una niñez exageradamente agradable. Tuve un papá muy amoroso y una mamá un poquito más dura. Venía a la escuela a Mochis, luego nos vinimos a vivir al 20 de Noviembre y cuando llovía tenía que venirme caminando hasta la ETI 114. Fue complicado, de mucho fuerzo y sacrificio, pero tenía claridad en que tenía que estudiar. Eso me exigía mucha disciplina, fue mucho caminar para poder venir a la escuela y creo que desde entonces yo le he puesto el éxito a la disciplina.



Tiene una gran trayectoria en la función pública...

De 42 años, desde 1978. He tenido cargos a nivel federal: fui federal de Caminos; me tocó andar en la avanzada del presidente de la República, Miguel de la Madrid; era el encargado del equipo de tierra en los eventos. He tenido la oportunidad de trabajar al lado de más de 10 mil personas, de manejar recursos económicos por el orden de los 18 mil millones de pesos, han sido muchas las responsabilidades. De ahí me vine a la Policía Federal a Obregón, Los Mochis, a Veracruz y luego me incorporo al Gobierno del Estado como jefe de la Policía en Guasave, Mazatlán y Mochis.

Colaboré en la Policía Ministerial, en la seguridad con el gobernador Labastida, en la seguridad personal de José Luis Soberanes y después me metí a la campaña para presidente municipal de Mario López y coordiné la campaña para la diputación federal de Gerardo Vargas.

¿Cómo ha logrado mantenerse en la función pública?

Creo que he sido responsable en mis actos y vuelvo a la disciplina. Es importante comentar que he ha sido no nada más en un partido, tuve la oportunidad de trabajar con el PAN, con muchos funcionarios que no pertenecen a un partido. Jamás he hecho campaña por alguno, es la primera vez que pretendo participar en política por un partido en especial.



Hoy lo vemos buscando una posición por Morena

En primer lugar porque es un partido incluyente, no todos los partidos son incluyentes. Morena sí lo es. Creo en la palabra del presidente cuando dice que quiere acabar con la corrupción, que quiere mejorar la calidad de vida y estoy de acuerdo en que se acabe la corrupción porque tiene hundido a este país. Lo que no nos ha dejado desarrollarnos es la exagerada corrupción que hay en el país, eso es lo que me empuja a participar por un partido incluyente que tiene esa visión.



¿En qué momento decide participar?

Es un proyecto muy personal, normalmente nos volvemos críticos y desgraciadamente críticos destructivos. Un día un grupo de amigos me decían que si yo tenía tanta experiencia en el área de la función pública, me cuestionaban por qué no me metía; me empujaron de esa manera, provocando mi entusiasmo para participar en esta contienda. Tenemos que participar, no podemos nada más ser críticos y no aportar.



¿Cuál sería el análisis del municipio?

No me gustaría de entrar en estos temas porque creo que no es cuestión de partidos sino de personas. Yo creo que los partidos son una institución que ahí están, pero los que la integramos somos los que somos buenos o malos.

Se le relaciona con un grupo de políticos, ¿qué tanto le ayuda esto?

Se me relaciona y le pongo nombre y apellido con Mario López Valdez y Gerardo Vargas. Yo jamás negaría a mis amigos, aparte que son quienes en su momento me ayudaron. Lo único que sí le puedo decir es que ni soy proyecto de Gerardo Vargas ni proyecto de Mario López. Soy Genaro García Castro, quien aspiro a una posición en Morena, es una posición muy personal.



¿Cuál es el ánimo?

Me siento muy relajado, estoy trabajando por un proyecto propio, no por necesidad, y mi posicionamiento es de aportar lo que pueda.



De no ser elegido, ¿se sumará a otro proyecto?

Hice un compromiso propio que no voy a agredir a nadie, con elementos o sin ellos no lo voy a hacer, quiero hacer una política de altura; tampoco me iría a otro partido político, ya hemos tenido acercamientos y ofertas y yo voy a respetar lo que dije desde un principio: voy a apoyar al candidato que el partido decida.



¿No se trata de egos sino de un solo proyecto?

El proyecto en realidad es que Ahome mejore. Si le toca a alguno de los 20 aspirantes mejorarlo, pues qué bueno.



¿Cómo se siente con tanto aspirante en Morena?

Yo estoy tranquilo. Le estoy echando ganas. Aspiro a esa posición y las decisiones que tome la directiva nacional yo la respetaré, y me apoyaré con quien tenga que ser.

Perfil

Nombre: Genaro García Castro

Fecha de nacimiento: 16 de febrero

Lugar: El Estero, Juan José Ríos

Profesión: Lic. en Derecho con Maestría en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Trayectoria: Por 42 años ha participado en la función pública