Génesis, una mochitense con el gran sueño de ser bailarina de ballet.

Los Mochis, Sinaloa.- Su nombre es Génesis Melissa Flores Parra, es de la ciudad de Los Mochis y es aficionada al baile, pues asegura que su sueño es bailar ballet.

En su recámara, dijo, tiene pósteres de bailarinas, libros donde se cuentan historias de princesas y una cajita musical con una bailarina, este es uno de sus objetos más preciados, pues es un regalo que le dio su abuelita.

En el interior de la cajita hay una pequeña bailarina que al abrirla gira una y otra vez mientras Génesis la contempla.

“Yo bailo como esa bailarina. Cuando la abro y se pone la música yo también bailo, al tiempo que la muñequita que da vueltas”, señaló.

Génesis, para demostrar que lo hace igual que la muñeca de la cajita de madera, se pone en puntas de pie y se mueve al ritmo del sonido que emite la pequeña caja de música, dando giros y haciendo poses de bailarina. “Mis papás me dicen que sí seré una bailarina si yo practico mucho y por eso a cada rato cuando puedo doy vueltas y vueltas, pero a veces me mareo y voy y me caigo”, señaló.

Emocionada y con esa inocencia que caracteriza a los niños, Génesis se pone a girar y hacer movimientos como una bailarina; sin embargo, por alguna situación se avergüenza y corre hacia los brazos de su padre, quien le recuerda que en lugar de darle pena por que la vean necesita practicar para que ya no le dé pena que la vean.

La pequeña se sonríe con sus padres y asegura que solamente le dio pena, pero que ya no le dará porque sabe que cuando sea grande muchas personas le aplaudirán.

Sus padres la apoyan porque al hacerlo dicen que le dan la importancia de potenciar todas las habilidades de los niños y desarrollarle confianza.

EL PERFIL

Nombre: Génesis Melissa Flores Parra

Edad: 5 años

Estudios: Tercero de kínder

Escuela: Jardín de Niños Rosaura Zapata en Los Mochis