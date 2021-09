Gerardo Vargas Landeros da algunos nombres de funcionarios

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este viernes, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dio públicamente algunos nombres de quienes lo acompañarán en su administración municipal por el periodo 2021-2024.

Entre ellos, está Genaro García quien fungirá como secretario del Ayuntamiento de Ahome, Veronica Medel como directora de Turismo, Antonio Vega como tesorero municipal, Ramón López como director de Salud Municipal, Magdalena Rocha como directora del Immujer, Carlos Cota como director de Comunicación y Feliciano García como director de Servicios Públicos Municipales, aclarando que estos son los primeros y para su definición se contó con la aprobación del gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y por el mismo equipo que colaboró en el periodo de campaña.

“Ya he hecho una revisión de primera instancia sobre quienes podrían acompañarme en la próxima administración municipal, ya fue platicado y aprobada por el gobernador electo Ruben Rocha Moya y un servidor, no hemos terminado todavía que quede claro pero vamos avanzando”, sostuvo Gerardo Vargas Landeros.

De igual forma, dejó claro que están buscando la inclusión por lo que seguirán dando algunos nombramientos conforme se vayan analizando los perfiles y cómo Rocha Moya lo autorice.

“Los requisitos son los que ya hemos comentado, que coincidan y que además firmen el documento de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar, que conozcan el cargo, que tengan disponibilidad de trabajar el tiempo que sea necesario y sobre todo que quieran mucho a nuestra casa, a Ahome, que tenga trato social, mi gobierno será de mucho contacto con la gente”, abundó.

De igual forma habló sobre la reingienería que hará en el gobierno municipal en la que aseguró, buscará “poner orden” considerando que con menos gente se tendrán que hacer mas cosas como parte de lo que es la Cuarta Transformación.

En cuanto al tema de Seguridad Pública recordó que se tiene contemplado convertirla en Secretaría de la cual se derivará una Dirección de Seguridad Pública y otra Dirección de Tránsito Municipal.

“Esos perfiles son distintos, tenemos que llevarlos a que hagan el examen de control y confianza, quizá podremos hacer una terna pero quien podrá determinar si es apto o no para el director será la ciudad de Culiacán y para la Secretaría, la Ciudad de México”, aclaró.