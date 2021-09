Gerardo Vargas Landeros encabeza curso de entrega-recepción en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, encabezó el Curso de Capacitación para el proceso de Entrega-Recepción de la administración municipal, el cual fue impartido por el contador público certificado Antonio Vega Gaxiola, quien fuera titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En dicho curso taller participan quienes integrarán el Comité de transición y también algunos funcionarios que formaran parte del futuro gobierno, cuyos nombres ya fueron dados a conocer por el alcalde electo de Ahome.

Gerardo Vargas Landeros precisó que este curso tiene como objetivo interiorizarse en torno a la Ley de Entrega-Recepción, para que vean que pueden y que no pueden pedir, a que pueden tener acceso, cuánto tiempo se le tiene que dedicar de manera diaria a la recepción de la nueva administración, de tal manera que no se le quite tiempo a los servidores públicos “la intención es que quienes participen en el proceso de transición en Ahome cuenten con las herramientas adecuadas para el cabal cumplimiento de su tarea”.

Antonio Vega Gaxiola imaprtió el curso. Foto: Cortesía

Gerardo Vargas confirmó que el equipo de entrega recepción lo integran Genaro García Castro, Antonio Vega; la síndica procuradora electa, Cecilia Hernández; los regidores electos Pedro Ceballos, Marisol Morales y Judith Luna y el empresario Fernando Valenzuela García, en representación de la Intercamaral.

Con relación a la fecha de transición que por Ley debe es a partir del primero de octubre, precisó que muy posiblemente el inicio de la transición sea hasta este fin de semana, porque tanto él como el alcalde Juan Francisco Fierro Gaxiola, deberán asistir a Culiacán, para la instalación de la 64 Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa.