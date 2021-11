Gerardo Vargas Landeros hace compromisos inmediatos para Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de la gran necesidad que existe y la exigencia generalizada de mejorar los servicios públicos básicos, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se comprometió a trabajar en cada uno de ellos.

Durante su discurso hizo referencia al servicio de agua potable, tema en el que, aseguró, no sólo redoblará esfuerzos, sino que implementará las acciones que sean necesarias para recobrar el servicio de calidad y que el agua se vuelva a tomar de la llave.

Acciones

“Tal como lo prometimos en campaña, resolveré el problema del agua potable, el cual requiere atención inmediata pues en mis recorridos me he dado cuenta que si bien es necesario los recursos, la gente necesita ser escuchado. Habrá una nueva planta que nos permita dar agua potable. Empeño mi palabra con la sociedad de Ahome, pronto volveremos a tomar agua de la llave. Estoy consciente que no podemos solventar las pérdidas que ocasionan las lluvias, por eso hay que avanzar en los drenajes pluviales.”

Comentó que desde el primer día se enfocarán en llevar a cabo acciones de rehabilitación de las calles de la ciudad, pero también de los caminos vecinales.

“Seré un permanente gestor, sin dejar ninguna puerta que tocar, llevaremos a Ahome en los primeros lugares de calidad de vida. Este será un gobierno para todos.”

Anoche empezó el programa de bacheo de la ciudad.

Agua potable:

-“Tal como lo prometimos en campaña resolveré el problema del agua potable el cual requiere atención inmediata”

-“Contaremos en un futuro cercano con una nueva planta que nos permita abastecer a Los Mochis con agua de calidad y agua en cantidad y suficiente presión”

-“No habrá comunidades sin agua como sucedió en El Jitzámuri”

-“Avanzaremos en el tema de los drenajes pluviales”

-“La política es una actividad transformadora, y lo es más ahora que es ejercida con base en los principios de la Cuarta Transformación”

-“Empeño mi palabra con la sociedad de Ahome en donde pronto volveremos a tomar agua de la llave”

Calles:

-“Desde el primer momento vamos a iniciar con la rehabilitación de nuestras vialidades”

-“En el corto plazo volveremos a tener calles y carreteras, caminos vecinales, en buen estado”

Corrupción:

-“Este será un gobierno de todos y para todos. Mi obligación es demostrar que la confianza que pusieron en mí no sea defraudada y eso se logrará dando resultados para todos y todas”

-“La Cuarta Transformación ha llegado a Ahome y con la ayuda de nuestro presidente y gobernador les aseguro, les garantizo que no sólo superaremos la crisis que nos ha traído la pandemia, sino que despegaremos como uno de los mejores lugares para vivir”

Buen gobierno:

-“Hoy tienen a un Gerardo Vargas diferente, consciente más que nunca de lo que puedo lograr por nuestro municipio y todos podemos juntos lograrlo”

-“Vamos a facilitar el trabajo de los empresarios, de los agricultores, de los ganaderos y pescadores”

-“Juntos vamos por un Sinaloa menos desigual y más justo”

Bienestar:

-“Vamos a restablecer y enaltecer lo que ha sido parte del orgullo de Ahome, que tengamos una ciudad impecable y bien planeado para el desarrollo”

-“Voy a ser un permanente gestor para nuestro municipio, no dejaré ninguna puerta por tocar, es nuestro deber”

-“Vamos a llevar a Ahome a los primeros lugares de bienestar y de calidad, este será un gobierno de todos y para todos”

-“La zona rural también es Ahome; los campos pesqueros serán partícipes de las decisiones. Volveremos a ser como el municipio esmeralda que teníamos”.