Gerardo Vargas Landeros: hicimos algo muy importante, nos dirigimos a la gente

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda los espacios como el debate político es una plataforma en donde como candidato puedes exponer tus propuestas, pero, sobre todo, la capacidad que tienes de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, declaró Gerardo Vargas Landeros.

En ese sentido, el candidato a la alcaldía de Ahome por Morena-PAS, al término del ejercicio organizado la tarde de ayer por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se dijo contento de su participación, a pesar de los señalamientos en su contra.

“Creo que hicimos algo muy importante que es podernos dirigir a la sociedad con nuestras propuestas, que son parte de lo que hemos recogido en nuestro andar por el municipio. La verdad es que me dio mucho gusto que fuera algo muy ameno, aunque con mucha pena porque siempre hay quien pone una piedrita en el camino, pero al final eso son, pero todo muy bien, me siento muy contento, muy animado y la gente ya decidió y no tengo ninguna duda que será a favor de Morena y el Partido Sinaloense”, indicó.

Contento por la aceptación

Durante un mitin efectuado en la Plazuela 27 de Septiembre, donde cientos de simpatizantes de su proyecto se dieron cita para mostrarle su apoyo, Vargas Landeros dijo sentirse respaldado, aunque no confiado.

“Me siento sumamente arropado por mis compañeros de equipo y, sobre todo, por la sociedad ahomense, la gran mayoría está con nosotros, no tengo la menor duda. Confiado jamás, pero lo que sí es que vamos a seguir metiéndole toda la carne al asador, confiado en el voto del pueblo porque la gente nos lo dice, además, tú lo sientes, lo palpas cuando la gente te recibe, y ha sido con mucha energía y tienen la confianza de un trabajo en conjunto porque así lo hemos comprometido”, abundó.

Con respecto al señalamiento directo que hiciera en su contra durante el debate Miguel Ángel Camacho Sánchez, candidato de Movimiento Ciudadano, en torno a que lo hacía responsable de lo que pudiera pasarle, el abanderado de Morena-PAS lamentó este pronunciamiento y lo calificó como algo mediático con el objetivo de afectarlo.

Es una cobardía. Pena da, por favor, o sea, no tiene nivel político, pero en fin. Es cobardía, por qué decirlo en el debate, por qué no decirlo antes. Buscan un escenario para ser más protagonistas, para ser más protagónicos, para hacerse víctimas, llorón, punto, sostuvo.

Cierra de campaña

Con respecto a la última recta del periodo de campaña, Vargas Landeros advirtió que cerrará con toda la energía e irá a los pocos espacios del municipio a los que aún no ha ido, garantizando que seguirá escuchando a la ciudadanía ahomense.

Trabajando muy duro, de una manera muy intensa. Me vieron acompañado de mis amigos y amigas candidatas. Vamos a cerrar hasta el último día y el último minuto del 2 de junio con toda la intensidad.