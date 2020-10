Gerardo Vargas Landeros miente porque no es de Morena: José Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- “A pesar del discurso que trae en este momento, Gerardo Vargas Landeros no es de Morena como quiere hacerlo creer”, sostuvo José Borunda Meléndez.

El representante de Morena en el municipio de Ahome desmintió al secretario general de Gobierno en el sexenio de Malova, Gerardo Vargas Landeros, quien se ha pronunciado abiertamente como parte de Morena y su intención por contender para la gubernatura del estado.

“No es de Morena él (GVL). En el 2017, que dice que ya estaba en Morena, él andaba luchando allá por Meade, y nosotros andábamos luchando por Andrés Manuel López Obrador. Para ser de Morena no tiene que robar, no mentir y no traicionar al pueblo siendo un dirigente, por lo tanto no lo es; que él quiera de manera abusiva e impune poner una opinión a la gente de que es morenista cuando le da la gana, eso es otra cosa, pero el señor sabe que no es de Morena y no lo queremos”, precisó.

¿Conveniencia?

En cuanto al reciente registro de Redes Sociales Progresistas, el líder morenista aseguró que este movimiento es solamente para buscar dinero y no para apoyar a la ciudadanía, como se ha querido dar a conocer.

“Lo que busca es el presupuesto público, el poder y vender candidaturas a personajes impresentables que no son tolerados en otras instituciones políticas. Los partidos estos son como los carros de basura, ahí andan recogiendo lo que otros partidos no quieren y los recogen a cambio de dinero y promesas, son un estorbo la democracia”, comentó.

Asimismo, señaló que lo único que hacen es generar un hoyo al erario, pues al final son movimientos que no representan nada.

“Sólo le hacen un boquete al erario, se gastan en este tipo de instituciones fallidas y simuladoras. Pienso que el INE se vio mal en esta aprobación, pero como somos institucionales vamos a respetar las resoluciones con relación a estos partidos dirigidos por personales que deberían ser investigados por las autoridades y no premiados con estos partidos, desde donde van a esta succionando el dinero de los pobres”, enfatizó.