Gerardo Vargas Landeros presume gestiones en la CDMX para el beneficio de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Sin precisar detalles de sus gestiones, Gerardo Vargas Landeros presumió que su reciente primer viaje como alcalde a la Ciudad de México abrió importantes puertas para la atracción de recursos que se convertirán en obras y beneficio para el municipio de Ahome.

Entrevistado al respecto, se dijo contento de poder representar a Ahome en las dependencias federales confiado en que en breve se tengan resultados positivos pues dijo que las necesidades son muchas.

"Primero se siente muy bien llegar allá como alcalde, la verdad siempre me han atendido muy bien. Vamos muy bien, estoy esperando a que el señor gobernador nos visite lo antes posible según pueda en su agenda y él ya dará los pormenores, lo único que puedo decirles es que vamos muy bien. Ojalá que viniera el día de hoy pero vamos a esperarlo, el trae su tiempo, él se los va a compartir".

De igual forma, precisó que algunas de las dependencias ante las que se hicieron gestiones fue la Conagua, la Sedatu, la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, augurando que existe una buena imagen de los ahomenses.

"Estamos en pláticas muy avanzadas con Banobras, confían en el gobernador Rubén Rocha Moya, en Gerardo Vargas. Tiene buena imagen la gente del municipio de Ahome, en México ven muy bien a la gente de Ahome y lo menos que me decían es que no puede ser que no tengamos la calidad de agua que merecemos y coincidieron en que se tiene que hacer algo inmediatamente".