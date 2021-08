Gerardo Vargas Landeros reconoce que ya está armando su gabinete en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A casi dos meses de que tome protesta como alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros aceptó que ya se encuentra reuniendo perfiles para quienes lo habrán de acompañar en su administración.

Entrevistado al respecto, el alcalde electo de Ahome manifestó que ya tiene algunos nombres, pero reconoció que por cuestiones legales y de respeto no puede darlos a conocer, aunque dejó claro que algunos a quienes se les ve cerca de él podrían acompañarlo.

Explicación

Sin embargo, dijo que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, habrá de dar “el visto bueno” a los personajes que se elijan.

“En el tema de quién se va a sumar se los he dicho, hay cosas que no hay necesidad de firmarlas, no lo puedo hacer porque tengo que ponerlo a consideración del gobernador electo. Soy un hombre de política y no puedo dar a conocer ningún hombre aunque ya sean muy obvias muchas cosas”.

En ese sentido, señaló que incluso Rocha Moya conoce al menos a las personas que lo han acompañado no solo en los últimos meses y que formarán parte de su equipo.

“El gobernador electo conoce a las gentes que me han acompañado desde hace muchos años, conocemos gente de Morena que van a formar parte de nosotros, voy a ser incluyente también con el PAS y con todo el partido que me haga una propuesta interesante, y la sociedad civil también puede aportar algo y yo ya se los he pedido”, abundó.

Asegura inclusión

Gerardo Vargas Landeros añadió que la formación de su gabinete será una decisión en conjunto. Afirmó que será incluyente sin descuidar el compromiso moral que tiene con Morena y con el PAS, partidos que lo abanderaron en el pasado proceso electoral al igual que con todo el resto de los partidos que quieran sumarse a su proyecto.

“Hay que gobernar para todos los partidos, para toda la sociedad y son las coincidencias importantísimas que estamos teniendo. Se acabaron ya los partidos, hay que gobernar para todos. Algunos partidos han hecho algunas propuestas muy apenitas, pero ellos sabrán”, enfatizó.

Nombres

La columna El Ingenio mencionó que Antonio Vega irá a la Tesorería Municipal, y Genaro García a la Secretaría del Ayuntamiento.