Gerardo Vargas Landeros responde a notificación del INE

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este jueves, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a través del área Jurídica del municipio fue notificado por el INE sobre la acusación de supuesta promoción de la revocación de mandato promovido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este 10 de abril.

Entrevistado al respecto, el funcionario municipal comentó que fue cerca de las 10:00 horas de hoy mismo cuando dio debida respuesta por lo que ahora, estará en espera de la resolución del Instituto Nacional Electoral.

"Ya fui notificado, me llegaron al Ayuntamiento dos notificaciones, una dirigida al presidente municipal con respecto a lo que ellos dicen que pasó de mi propaganda a favor de la participación del 10 abril y otra referente a las bardas y espectaculares, ya se les dio puntual respuesta a las 9:54 exacto del día de hoy, el director de Asuntos Jurídicos ya presentó las respuestas a lo que me están solicitando, así es que vamos a esperar a que ellos queden convencidos de la respuesta para que tomen su decisión final", indicó.

Gerardo Vargas Landeros explicó que estas quejas viene en el sentido de señalarlo de aparentemente promover la revocación de mandato, lo cual, afirmó, no es así, al contrario dijo, solo ha invitado a la participación ciudadana en este ejercicio de consulta ciudadana en el sentido libre que quieran.

"Yo no lo estoy haciendo así, yo estoy diciendo en qué sentido va mi votación y mi participación es algo muy diferente, la respuesta ya está en manos del INE y ellos responderán en sus tiempos y formas a ver si quedaron suficientemente claras mis respuestas mis respuestas. Yo no estoy promoviendo la votación en un sentido, ahí sí está lo delicado, lo que he dicho es que mi sentido de votación va así, invitando a la población a que participen en el sentido de lo que la gente quiera, yo no he inducido por ningún motivo esa circunstancia ni a favor ni en contra".

Para finalizar, señaló que está denuncia fueron por las notas periodistas en las que que ver la apreciación e interpretación confiando en que la respuesta que se dio al INE cumpla con los términos jurídicos.