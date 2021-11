Gerardo Vargas Landeros rinde protesta como alcalde de Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con la presencia de más de mil personas, Gerardo Vargas Landeros rindió protesta como alcalde de Ahome por el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2021 al 31 de octubre del 2024.

El evento tuvo lugar en la explanada de Palacio Municipal cerca de las 17:00 horas a dónde se dieron cita ahora ex funcionarios municipales, en representación del gobernador del estado Rubén Rocha Moya estuvo Héctor Melesio Cuén Ojeda, secretario de Salud.

Además de ex alcaldes, diputados locales, diputados federales, líderes de la iniciativa privada y demás sectores productivos, así como representantes de colonias y comunidades y público en general.

Fue el ahora ex alcalde Juan Francisco Fierro Gaxiola el encargado de tomar protesta al Cabildo de Ahome que habrá de trabajar durante los próximos tres años.

Integrantes de Cabildo

El nuevo Cabildo de Ahome está confirmado por Gerardo Octavio Vargas

Cecilia Hernández Flores, sindica procuradora.

Los regidores Pedro Ceballos Rendón; Judith Elena Luna Castro, Antonio Menéndez, Ofelia Rodríguez Morales, Marisol Morales Valenzuela, Carlos Roberto Valle Saracho, Jesús Ramón Salmerón Pérez, Julio Cesar Valdez, Nora Elena Valdez, María de los Angeles Valdez, José Ángel Camacho, Angelina Valenzuela Benites.

Durante el acto, Héctor Melesio Cuén Ojeda, secretario de Salud se dijo contento de poder estar presente en esta acto, especialmente por representar al gobernador quien dio por enmienda el felicitar al nuevo presidente municipal de Ahome.

"Muchas felicidades, se que hará un gran papel como presidente municipal, lo conozco, es compañero, amigo, lo conocí como funcionario público y sé que realizará grandes cosas en el municipio. Quiero felicitar al nuevo cuerpo de regidores. También saludar a Juan Francisco Fierro por el papel que realizó al término de esta administración, saludar también a Moisés Cadena y a nuestro diputado César Guerrero, no quiero dejar de saludar a una persona muy importante, al ex gobernador Mario López Valdez y a todos los invitados especiales", señaló.

Compromiso

Por su parte, el alcalde Gerardo Vargas Landeros agradeció a cada uno de los presentes a quienes les prometió trabajar cada día por el bien de Ahome.

En su discurso, dio un agradecimiento especial al ex gobernador Mario López Valdez a quien agradeció lo que hoy es además de los ex alcaldes, Arturo Duarte, Álvaro Ruelas, Manuel Urquijo, Ignacio Rodrigo Castro y Manuel Guillermo Chapman Moreno a quienes les advirtió que buscar considerando que todavía tienen mucho que aportarle a este municipio.

"Hoy comienza la transformación de Ahome, en donde cada ciudadano será igual, hoy comenzamos un cambio radical pero ordenado y pacifico, soy un convenio en qué Ahome debe convertirse en un detonante económico, seremos un facilitador de la inversión pública y privada, trabajaremos de la mano con el Presidente de la república y gobernador para crear cosas basados en la honestidad. Con la unidad se lograrán grandes cosas, el buen juez por su casa empieza, con apego a mis convicciones y en apego a lo que soy me comprometo a no mentir, no robar y no traicionar y lo mismo se extiende a quienes estarán al frente de este gabinete, entiendo y me queda muy claro que la confianza del pueblo ahomense es terminar con la corrupción".

Asimismo dijo que llevará un gobierno austero, no más un gobierno rico con pueblo pobre la administración pública municipal será la mínima necesaria para cumplir la enmienda.

"Es necesario una reordenación del gobierno y desde mañana se presentará al cabildo una propuesta de ley, el gobierno que hoy empieza será de comunicación y contacto directo con la gente, se harán los caminos necesarios para que sus demandas y denuncias sean escuchadas y atendidas, sé que es el pueblo el que manda por eso se terminaron los reportes sin respuesta, movamos a ser un gobierno estático sino que constante llevaremos a los funcionarios y servicios porque no es justo que la gente que vive lejos tenga que gastar lo poco que tiene que ser escuchado, por eso todos los fines de semana iremos a las comunidades más vulnerables".

Vargas Landeros sostuvo que pasarán a una democracia participativa en donde se consultará a la ciudadanía para que cada colonia y comunidad diga las necesidades que tienen y en base a eso trabajar.

"Queremos ponernos a la altura de la expectativa del municipio, debemos darle el lugar que le corresponde con programas y recursos, estoy seguro que para que Ahome crezca, debemos entender la frase de nuestro presidente, primero los pobres. Por esto entiendo que el proyecto de nación de la cuarta transformación debe ser de multiplicación de programas y resultados".

De igual forma, dijo que es necesario lograr un bienestar más equitativo por lo que advirtió que este gobierno será para todos; los indígenas contarán con una dirección, las mujeres pasarán de la equidad de papel a la realidad, los jóvenes tendrán un municipio en donde la migración sea una oportunidad no una necesidad.

"La zona rural también es Ahome, los campos pesqueros serán partícipes respetamos sus vacaciones pero dando el paso para que encuentren un espacio. Volveremos a ser como el municipio esmeralda que teníamos".