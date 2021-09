Gerardo Vargas Landeros se adelanta y busca solución a inundaciones en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de buscar una solución al grave problema de inundaciones que sufren algunas comunidades pertenecientes a la Villa de Ahome, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, realizó un recorrido por la zona en compañía con personal de la Conagua, el módulo Pascola, un Colegio de Ingenieros y sociedad civil.

Cabe mencionar que el punto más conflictivo en esa parte del municipio de Ahome es el dren Jeime en donde las autoridades electas se comprometieron a realizar un desazolve a corto plazo pero buscarán los recursos para que se construya un puente a más tardar en mayo del próximo año.

“Mientras se hace el proyecto y mientras conseguimos el recurso yo creo que lo primero que tenemos que hacer es meter máquinas y limpiar. Cuándo uno hace lo mismo el resultado siempre va a ser lo mismo, yo le pido con la disposición de los módulos que vayamos haciendo algo distinto, si lo estamos limpiando dos veces al año y no funciona entonces a lo mejor tiene que ser tres, cuatro, cinco veces o a lo mejor aparte de limpiarlo se tiene que hacer la caja más grande, entonces no hagamos lo mismo para que la gente no se siga inundando”, indicó Gerardo Vargas Landeros.

Durante el recorrido solicitó a la Comisión Nacional del Agua información sobre la disponibilidad de maquinaria por parte de ellos y de los módulos de riego para poder trabajar por todo el margen del dren.

Por su parte, Bernardo Higuera, vecino de esta sindicatura señaló que por poca o mucha que sea el agua, en todas las temporadas de lluvia son muchas las familias que resultan afectadas, especialmente aquellas que viven por las zonas más bajas, por lo que consideró que es necesario hacer un proyecto integral que de la mejor solución a este grave problema.

“Todo el tiempo lo estamos diciendo, sumamos esfuerzos, recursos y voluntades para poder resolver el problema y esa es la idea el día de hoy, hacer una consulta integral y una respuesta integral de todos los niveles. Cada vez que llueve tenemos una inundación menor o mayor pero siempre tenemos una y tenemos personas muy afectadas. El problema es el tren porque está muy sucio, hay basuras, hay unos puentes que ya no sirven y la intención es buscar la mejor solución, tenemos dos sectores dentro de la colonia centro la que siempre se inunda, los dos márgenes del tren siempre nos está causando problemas”.

En ese sentido agregó que no es viable entubarlo pues eso reduciría el cause haciendo alusión que al aumentar las pavimentaciones de la comunidad género que la conducción del agua afuera y diera hasta este dren.

Sentir ciudadano

Uno de los vecinos aprovechó la visita para comentar que por muchos años han estado olvidados por las autoridades, incluso, señaló que únicamente se acuerdan de quienes viven por esta zona cuando es temporada de lluvias por las severas afectaciones que se generan.

“Estamos completamente olvidados, por el drenes un salitral y estoy viendo que están aquí y por eso vine a pedirles que por favor que vayan junto con nosotros a revisar realmente el tren, es una cochinada, está 10 o 20 veces más sucio el tren en la parte en donde nosotros vivimos y ahora con la lluvia es olvídese, el agua se va hasta las casas, por poquito que llueva se inunda, nosotros vivimos entre el canal y el dren, pero chequese si fuera tan amable de ir a verlo. De ahí de la carretera usted va a ver que es una cochinada”, expresó.