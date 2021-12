Gerardo Vargas Landeros se pronuncia en contra de subir los impuestos

Los Mochis, Sinaloa.- Los 38 diputados asistentes aprobaron por unanimidad el Decreto que establece los valores unitarios del suelo y las construcciones del municipio de Ahome 2022.

Luego de destacar que “subir los impuestos no es la manera de entregarle más dinero al gobierno, sino la manera más fácil de lastimar al pueblo”, Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome precisó que se deben de buscar otras maneras sin lastimar a la sociedad, sin lastimar al pueblo y grupos más vulnerables.

Lo anterior, lo puntualizó el Alcalde de Ahome en el marco de la sesión ordinaria del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde subió a tribuna para fijar su postura sobre los dictámenes que proponen incrementar el impuesto predial urbano en forma progresiva, según propuesta de la Comisión de Hacienda, aseverando “de qué sirve que tengamos más incremento del predial si no hay una eficiencia, ni eficacia en el cobro de ellos”.

“Debemos de revisar estos temas, a mi juicio, lo más importante no es la parte financiera, sino la parte social, porque todavía no salimos de una pandemia, tenemos aproximadamente dos años inmersos en ella, vienen nuevas variantes, se están haciendo grandes esfuerzos por parte del gobierno de la República y del Estado, para poder abatir esta dolorosa pandemia, y se me haría un crimen que nosotros como primera autoridad de los municipios viniéramos a solicitarles al Congreso del Estado de Sinaloa incrementos desproporcionados para la sociedad que representamos”.

En su mensaje, Gerardo Vargas Landeros añadió que la recaudación “Debemos de hacerla con ingenio, creatividad, transparencia, acabando con los abusos y la corrupción, y esos recursos multiplicarlos, por eso hablo de creatividad.”

“Pertenezco orgullosamente a la 4T y tengo la obligación de mandar obedeciendo, y los 36 millones de pesos recaudados durante el Buen Fin y días posteriores, se aplicaron de manera inmediata en obras de agua potable, drenaje y pavimentación, eso es lo que tenemos que hacer, porque la gente si paga, el pueblo es pagador, pero necesitamos corresponderle, ser transparentes, llevar de manera inmediata los servicios que ellos están requiriendo”, afirmó

El presidente municipal de Ahome externó que con los recursos que autorice el H. Congreso del Estado a través del presupuesto 2022 que se destinará para las obras en los municipios, y con los recursos que el municipio cobre, se pueden multiplicar esas cantidades, y si nos vamos al gobierno federal los podemos triplicar, los famosos pari passu, los recursos se pueden multiplicar con responsabilidad social, no política.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, los 38 diputados presentes aprobaron por unanimidad el Decreto que establece los valores unitarios del suelo y las construcciones del municipio de Ahome 2022 que indica que el valor del suelo para la cabecera municipal de Ahome, y los centros poblados, 20 de Noviembre, Higuera de Zaragoza, San Miguel Zapotitlán, Villa Gustavo Díaz Ordaz, Topolobampo y Juan José Ríos (municipio de Ahome), será de conformidad a la siguiente tabla de valores catastrales:

Rangos de valor catastral: De Punto Cero a 600 mil pesos, subirá 1.5%; de 600,001 a Uno a un millón, tendrá un incremento de 2.5% (.0 -1,000,000); de Un millón punto cero uno a tres millones un incremento 3% (1,000,001 – 3,000,000) y de Tres punto cero uno millones en adelante 4% ( 3,000,001 – adelante).

A los predios con o sin construcción que se integran al padrón catastral se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado,

Para los predios que tengan modificación catastral con motivo distinto a la aplicación de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones se establece el presente decreto se considerará lo siguiente… si el valor catastral de un predio para el año 2022 es mayor al valor anterior a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la ley de hacienda municipal del estado y el impuesto resultante se le sumará el impuesto inmediato anterior determinado.

Estos incrementos entrarán en vigor el primero de enero de 2022, previa publicación en el periódico oficial del Diario de Sinaloa.