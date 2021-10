Gerardo Vargas Landeros se reúne con excandidatos a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de consolidar los lazos de amistad que existen y que deben de permanecer, Gerardo Vargas Landeros se reunió la mañana de este miércoles con quienes participaron en la pasada contienda electoral como candidatos a la alcaldía de Ahome.

Al término de esta reunión, el alcalde electo señaló que la intención además es tener en la mesa ideas y estrategias que beneficien de manera positiva y directamente a la ciudadanía de este municipio.

“Fue una reunión nuevamente para consolidar la relación de amistad que tenemos no de ahorita sino de hace muchos años, de aportación de propuestas, en aquellas ocasiones en las que me estuve reuniendo con ellos en privado siempre dijimos que íbamos a soltar las ideas, las propuestas, las sugerencias y las críticas de quienes son parte de la sociedad como es el caso de mis amigas y mis amigos excandidatos”, indicó.

Asimismo, señaló que existe un firme compromiso por continuar con este tipo de acercamiento destacando que son personas preparadas y que conocen de los problemas que aquejan al municipio pero sobre todo, con mucho que aportar.

“Por ejemplo, me decía el líder (Miguel Ángel) Camacho que me encargaba mucho el tema de los inspectores porque hay una gran situación de quejas; Marcos Osuna, él y yo hace mucho coincidimos en que los bulevares deben de tener mayor vida y debemos de aportarle mayor limpieza y modernizarlos, como experto en seguridad pública trae temas interesantes para los agentes viales, en fin, varias propuestas de cada uno de ellos y por supuesto les dije que las tomo y las registró”.

Cuestionado si los ex candidatos podrías formar parte de su gabinete, Gerardo Vargas Landeros dijo que está abierto a recibir la solicitud de quien así lo desee aunque aclaró que hasta el momento, ninguna ha manifestado su intención de integrarse a su administración.

“Si alguno de ellos quiere participar pues tendrá que sumarse a la cuarta transformación y encantados de la vida mientras no lo hagan no pueden. Se le trató de localizar a Mayra de RSP no pudimos localizarla pero el intento se le hizo, en el caso de mi ahijado (Mingo Vázquez) él todavía está en la idea de que tiene que tomar sus decisiones, no se ha querido acercar todavía, lo respeto y las puertas las tendrá abiertas cuando así lo desee”.

En este encuentro estuvo Miguel Ángel Camacho, Marco Osuna Moreno, Angelina Valenzuela, Miguel Ángel Carrillo y Francisco Miranda.