Gerardo Vargas Landeros será impulsor de la planta de fertilizantes en Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que es un megaproyecto que traerá grandes beneficios no sólo al municipio de Ahome sino al noroeste del país, Gerardo Vargas Landeros aseguró que será impulsor de que la planta de fertilizantes en Topolobampo llegue a buenos términos y pueda operar como es el objetivo.

El alcalde electo del municipio de Ahome pidió a la población aceptar este proyecto, pues dijo que tendrá importantes logros en materia de desarrollo económico.

Aseguró que de manera personal siempre se ha manifestado a favor de que se lleve a cabo y como alcalde continuará en esa línea.

“Siempre me he manifestado a favor de la planta de fertilizantes, he sido un aliado de esa empresa que llegó a la región en la administración anterior, que fue cuando la trajimos. Sin duda, estamos listos para que cuando el gobierno federal lo diga, se pueda realizar la consulta.”