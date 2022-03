Gerardo Vargas defiende su derecho a invitar a ciudadanos a participar en revocación de mandato 

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros dijo que no ha sido notificado por el INE de la acusación de declaraciones ilícitas, pero adelantó que va atender lo que le indiquen, debido a que efectivamente si realizó promoción de la revocación de mandato y defendió su derecho de invitar a los ciudadanos a que salgan el 10 de abril a emitir su sufragio a favor o en contra, que en lo personal lo va a realizar a favor de que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que habló con el responsable del área jurídica del Ayuntamiento de Ahome y no ha llegado nada, e incluso indagaron entre los presidentes del PAN estatal, Roxana Rubio y municipal y “dicen que no sabe nada y yo tampoco, vamos a esperar a que no llegue”.

Reconoció que “por supuesto que la ha hecho y la seguiré haciendo, no tengan la menor duda de eso, no más hay que ver en que términos dicen ellos que yo la hice; eso es muy importante, yo estoy en todo el derecho de poderlo hacerlo”.

Aclaró que como alcalde no está promocionando ni obligando a nadie que lo haga, que es muy importante, y quiero ver en qué términos viene esa denuncia, y tiene el derecho a defender, que hay una instancia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Lo que si estoy invitando a la ciudadanía que ubique su casilla, que salga a votar por la decisión que ellos quieran y que cumplan con esa obligación que lo mandata un artículo constitucional.

En cuanto a los espectaculares y bardas que ha manejado el INE, Sinaloa no estaba entre los estados mencionados, y reconoció que en su municipio hay muchos colocados, pero no han recibido ninguna solicitud de información de este tipo de publicidad.