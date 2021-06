Gerardo Vargas esperará los tiempos de entrega-recepción que marca la ley

Los Mochis, Sinaloa.- Que esperará los tiempos de entrega-recepción que marca la ley, informó el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros ante las declaraciones del presidente municipal en funciones, Guillermo Chapman, de que las puertas de las dependencias municipales no se abrirán para él hasta que inicie oficialmente su periodo.

"Hay una ley que marca tiempos, y nos esperaremos, no pasa nada. Pudieran hacerlo más ágil, pudieran hacerlo mejor, pero yo no puedo esperar a esos tiempos y yo ya estoy trabajando", expuso.Cuestionado sobre si ya está haciendo el equipo de entrega recepción, comentó:

"Todavía no porque no tengo señales del otro lado. Voy a esperar los tiempos. Mi respetos para el presidente, todas mis consideraciones, el tiene su manera de ver las cosas y uno tiene que ser respetuoso por el bien de la sociedad".

Vargas Landeros añadió que él una responsabilidad que le confiaron los ahomenses y no puede entrar en una disputa por una circunstancia de esas.

Ni tampoco la puedo hacer de una manera que él no acceda hacerlo. Lo correcto por cortesía política, por respeto a la gente, el ejemplo no lo dieron el gobernador Quirino Ordaz y Rubén Rocha.

Añadió: "He sido muy respetuoso de los tiempos del presidente, él me felicitó, correspondí esa felicitación, y ya después me entero por los medios de comunicación cuál es la posición de él respecto a la entrega recepción y pues para qué equivocarle".

Por otra parte, Gerardo Vargas dijo que aún no tiene integrado su gabinete, pero que los perfiles de la personas que lo compongan deberán ser sobre los requisitos que marca Morena como no robar, no mentir, no traicionar.

Y gente que sea especializado en el tema que se las vaya a encomendar y que estén disponible las 24 horas del día.

Añadió que ahorita está enfocado en visitar la Ciudad de México para hacer gestiones.

"Los tiempos se van muy rápido, y lo que no alcancemos a meter en el presupuesto de egresos del 2022 se nos van a ir al 23. Ahorita ya estamos trabajando con un grupo de especialistas para ver los temas prioritarios que tenemos como municipio, que es el agua, el drenaje y la pavimentación. Eso es lo que ahorita me trae muy ocupado".

Asimismo, comentó que tomará en cuenta al sector empresarial para definir ciertos puestos en secretarías y direcciones.

Lo que pedí es que fuera en consenso generalizado. Ellos tenían que hacer la propuesta.

