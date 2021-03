Gerardo Vargas no está registrado en Ahome: Angelina Valenzuela Benites

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que se ha mencionado de manera extraoficial que Gerardo Vargas Landeros podría ser el candidato a la alcaldía de Ahome por Morena, esto no se ha definido pero no solo eso, sino que por los lineamientos propios del partido esto sería casi imposible, declaró Angelina Valenzuel Benites.

Y es que la sindica procuradora con licencia y aspirante a la candidatura por esta posición explicó que además de que Vargas Landeros se registró y comprobar vivir en Culiacán, no está siendo encuestado ni tomado en cuenta para este municipio.

“Nos comunicamos con algunas personalidades del Centro Nacional y nos dicen que ni la Comisión Nacional de Encuestas ni la Comisión Nacional de Elecciones ha tomado una decisión puesto que las encuestas apenas se van a entregar y no está encuestado Gerardo Vargas Landeros para Ahome, no está dentro de la encuesta y en base a los lineamientos de los institutos por ejemplo del IEES no se permite cambiar de municipio cuando ya demostró que vive en uno, en este caso en Culiacán”, explicó.

Asimismo comentó que le pidiera esperar los tiempos confiando en que el procedimiento, en este caso, la designación se hará a más tardar mañana domingo, pues las encuestas aunque no definen, serán entregadas hoy sábado.

“Me dicen que espere a los resultados y que por supuesto van a tratar de transparentar lo más posible el procedimiento y como se los comenté, no me voy a dejar, yo sólo estoy peleando mis derechos políticos electorales dentro de mi partido, de mi instituto político, me queda claro y me tranquiliza que digan que se está viendo que no se va a tomar una decisión unilateral y que no se van a cumplir compromisos y Ahome no tendría porque pagar esa factura por compromisos”, abundó.

En ese sentido señaló que confiará en el procedimiento para designar al candidato esperando que sea tomado en cuenta el tema de la paridad de género, pues de acuerdo a las designaciones, Ahome tendría que llevar candidata mujer.

“Creo que si estoy confiando, los procesos de encuesta todavía no están listos será hasta mediodía y como te lo reitero y te repito, Gerardo Vargas no fue encuestado en Ahome, si bien dicen que es una encuesta no definen los perfiles pero un perfil que se registró en Culiacán no puede ser aceptado aquí en Ahome”, precisó.