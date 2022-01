Gerardo Vargas presume de buena salud a días de dar positivo a Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Después de haber permanecido cinco días en aislamiento y bajo tratamiento médico por haber dado positivo a Covid-19, al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros presumió de su evolución.

Fue este sábado al salir de su domicilio para realizar un recorrido por la planta Comisión Río Fuerte en donde dijo sentirse bien de salud; sin embargo, informó que está por realizarse una nueva prueba para confirmar si ya superó esta enfermedad.

“Me siento muy bien, ahorita voy a irme a hacer una prueba, ayer (viernes) me hice una, hoy tengo que hacerme otra para que me den el resultado pero según los médicos que los síntomas y tratamiento que termino hoy se entiende que el lunes a mas tardar el martes puedo tener un contacto más cercano con la gente, me siento muy bien”, enfatizó.

Leer más: Alcalde Vargas Landeros supervisa trabajos de limpieza del canal de la planta Mochis